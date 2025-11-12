Promessa do Flamengo pode ganhar oportunidade

Promessa do Flamengo pode ganhar oportunidadeLéo Ortiz apresentou dores no tornozelo direito e deve ser poupado mais uma vez
O Flamengo deve ter uma novidade no time titular para enfrentar o Sport, no próximo sábado (15), em jogo atrasado do Brasileirão. Afinal, o jovem zagueiro João Victor deve substituir Léo Ortiz, que apresentou dores no tornozelo direito. Dessa forma, a promessa rubro-negra deve formar dupla de zaga com Léo Pereira.
Léo Ortiz ainda se recupera de um estiramento no tornozelo direito sofrido contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no último dia 19 de outubro. Desde então, o zagueiro sofre com dores e foi poupado nos últimos quatro jogos da competição nacional. Assim, o Flamengo prioriza recuperá-lo para a final da Libertadores.
Quase um mês depois de sofrer o estiramento no tornozelo direito, Léo Ortiz atuou somente no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, na Argentina. Mesmo no sacrifício, o zagueiro resistiu até o fim. Na partida de ida, ficou no banco de reservas devido ao pouco tempo de recuperação.
Vice-líder do Brasileirão com 68 pontos, o Flamengo segue na caça ao líder Palmeiras. O Rubro-Negro enfrenta o Sport, no sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Já o Alviverde visita o Santos, no mesmo dia, às 21h, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.
