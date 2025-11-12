Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Promessa do Flamengo pode ganhar oportunidade

Léo Ortiz apresentou dores no tornozelo direito e deve ser poupado mais uma vez
O Flamengo deve ter uma novidade no time titular para enfrentar o Sport, no próximo sábado (15), em jogo atrasado do Brasileirão. Afinal, o jovem zagueiro João Victor deve substituir Léo Ortiz, que apresentou dores no tornozelo direito. Dessa forma, a promessa rubro-negra deve formar dupla de zaga com Léo Pereira.

Léo Ortiz ainda se recupera de um estiramento no tornozelo direito sofrido contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no último dia 19 de outubro. Desde então, o zagueiro sofre com dores e foi poupado nos últimos quatro jogos da competição nacional. Assim, o Flamengo prioriza recuperá-lo para a final da Libertadores.

Quase um mês depois de sofrer o estiramento no tornozelo direito, Léo Ortiz atuou somente no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, na Argentina. Mesmo no sacrifício, o zagueiro resistiu até o fim. Na partida de ida, ficou no banco de reservas devido ao pouco tempo de recuperação.

Vice-líder do Brasileirão com 68 pontos, o Flamengo segue na caça ao líder Palmeiras. O Rubro-Negro enfrenta o Sport, no sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Já o Alviverde visita o Santos, no mesmo dia, às 21h, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.

