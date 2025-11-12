Promessa do Flamengo pode ganhar oportunidade

Léo Ortiz apresentou dores no tornozelo direito e deve ser poupado mais uma vez / Crédito: Jogada 10

O Flamengo deve ter uma novidade no time titular para enfrentar o Sport, no próximo sábado (15), em jogo atrasado do Brasileirão. Afinal, o jovem zagueiro João Victor deve substituir Léo Ortiz, que apresentou dores no tornozelo direito. Dessa forma, a promessa rubro-negra deve formar dupla de zaga com Léo Pereira. Léo Ortiz ainda se recupera de um estiramento no tornozelo direito sofrido contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no último dia 19 de outubro. Desde então, o zagueiro sofre com dores e foi poupado nos últimos quatro jogos da competição nacional. Assim, o Flamengo prioriza recuperá-lo para a final da Libertadores.