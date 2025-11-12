Presidente do Fluminense nega contato por Neymar

Presidente do Fluminense nega contato por NeymarPossível contratação do craque do Santos para 2026 viralizou nas redes sociais
O nome de Neymar voltou a circular nos bastidores do Fluminense. Após a possível contratação do craque do Santos para a próxima temporada viralizar nas redes sociais, o presidente tricolor Mário Bittencourt se manifestou em seu perfil. Assim, ele negou que tenha feito contato com o estafe do jogador.
“Sobre Neymar, esclareço que não houve qualquer contato recente entre o Fluminense e o atleta, ou seu staff. O Fluminense tem imenso respeito pelo Santos e, obviamente, o clube e o atleta estão 100% dedicados a vencer os jogos que restam no Campeonato Brasileiro”, publicou Mário Bittencourt.
O assunto viralizou após uma entrevista de Nilton Petrone, o “Filé”, coordenador da fisioterapia do Fluminense, vir à tona. No podcast “Setor Sul”, ele comentou sobre a possibilidade do craque santista vestir a camisa tricolor futuramente. Filé, aliás, chegou a citar a boa relação de Neymar com Thiago Silva e do “namoro” antes do Mundial.
“O Neymar é o último gênio que a gente fez no futebol brasileiro. É inegável. O que a gente precisa saber é o tanto que o Neymar quer, ao que o Fluminense se propõe, ele vai se propor, né. O Thiago (Silva) é muito próximo do Neymar, provavelmente tem conversado com ele, não de hoje, já teve aquele primeiro momento do Mundial”, afirmou Filé.
Fluminense ‘namorou’ Neymar antes do Mundial de Clubes
Neymar quase defendeu o Fluminense em outra oportunidade em sua carreira. Em entrevista ao “Flow Podcast”, em junho, o jogador admitiu que ficou “bem perto” de vestir a camisa tricolor no Mundial de Clubes. Contudo, o atacante recusou a investida do Tricolor das Laranjeiras alegando a necessidade de aprimorar a parte física.
A versão, aliás, bateu com a contada pelo presidente Mário Bittencourt. Pouco antes, em entrevista ao podcast “Setor Sul”, o mandatário tricolor revelou a sondagem por Neymar e que recebeu sinal verde do Santos para iniciar as conversas. Assim, a ideia era contratá-lo apenas por um mês para a disputa do Mundial de Clubes.