Presidente do Barcelona diz que foi pego de surpresa com visita de Messi: “De forma espontânea”

Joan Laporta admite que não tinha conhecimento acerca da presença de craque no Camp Nou, no domingo, que não entrou em contato / Crédito: Jogada 10

Depois da visita de Lionel Messi ao Camp Nou, estádio do Barcelona, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, revelou que foi pego de surpresa. Afinal, o mandatário admitiu que não sabia da presença do craque argentino na arena e só tomou conhecimento após a publicação nas redes sociais. “Foi um ato espontâneo de seu barcelonismo. Eu não sabia, mas é a sua casa. Ele estava com amigos, passeando, acabou de jantar, e aconteceu de forma espontânea. Eu não enviei nenhuma mensagem”, disse.

Dessa forma, de acordo com a imprensa catalã, o jogador do Inter Miami chegou de surpresa no local e pediu para que os seguranças liberassem sua entrada. Diante disso, os funcionários entraram em contato com o Barcelona para a liberação. Recentemente, o presidente reconheceu que a relação com Messi piorou após sua saída oficial do clube catalão, em 2021. Mesmo assim, Laporta explicou que pretende fazer uma homenagem ao atleta quando ele optar por se aposentar. “Hoje é uma relação correta. Ele está jogando no Inter de Miami. Sabe que nós o amamos e que sempre será bem-vindo. É justo que ele tenha a melhor homenagem do mundo. Seria maravilhoso ter a homenagem aqui, com 105 mil torcedores”, acrescentou.