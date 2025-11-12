Paulistão adota modelo da Champions e terá clássicos na primeira fase; Confira os jogos

Paulistão adota modelo da Champions e terá clássicos na primeira fase; Confira os jogosCompetição passou por ajuste por conta das mudanças no calendário e terá novo formato, com oito jogos para cada equipe
A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na noite desta terça-feira (11), em evento realizado no Pacaembu, o formato e os jogos do Paulistão 2026. A competição passou por uma reformulação por conta das alterações no calendário do futebol brasileiro e terá um formato semelhante ao da Champions League. Ao todo, serão 11 datas, sendo oito para a primeira fase e três para o mata-mata, realizado em partidas únicas.
As 16 equipes terão oito jogos cada na fase de grupos. Os participantes estão divididos em quatro grupos. Um com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. No outro, Bragantino, Mirassol, Novorizontino e São Bernardo. No terceiro, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e Velo Clube. Por fim, no último, os dois promovidos da Série A2, Capivariano e Primavera, e as duas piores campanhas da última edição, Botafogo e Noroeste. Os confrontos já estão definidos, sem uma tabela estabelecida.
Cada equipe enfrentará os três adversários do mesmo pote e terá mais cinco rodadas com adversários de outra chave. No pote A, por exemplo, são dois do B e C e um do D. Com isso, o Paulistão manterá todos os clássicos ao longo da primeira fase. A classificação será em pontos corridos e os oito melhores avançam para o mata-mata. Os confrontos de quartas de final, semifinal e final serão realizados em partidas únicas.
Existe a possibilidade da grande decisão acontecer em duas partidas. Tudo dependerá se algum clube paulista disputar a fase preliminar da Libertadores ou de uma negociação com a CBF para uma possível 12ª data.
Confira os jogos de cada equipe no Paulistão 2026:
Corinthians: Santos, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano;
Palmeiras: Santos, São Paulo, Corinthians, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;
São Paulo: Santos, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;
Santos: Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Novorizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste.
O PAULISTÃO 2026 VEM AÍ!
CONFIRA OS ADVERSÁRIOS DE CADA EQUIPE!#Paulistão2026 pic.twitter.com/Qz7QKJzLxH
— Paulistão (@Paulistao) November 12, 2025
