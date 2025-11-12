Paulistão adota modelo da Champions e terá clássicos na primeira fase; Confira os jogos

Competição passou por ajuste por conta das mudanças no calendário e terá novo formato, com oito jogos para cada equipe / Crédito: Jogada 10

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na noite desta terça-feira (11), em evento realizado no Pacaembu, o formato e os jogos do Paulistão 2026. A competição passou por uma reformulação por conta das alterações no calendário do futebol brasileiro e terá um formato semelhante ao da Champions League. Ao todo, serão 11 datas, sendo oito para a primeira fase e três para o mata-mata, realizado em partidas únicas. As 16 equipes terão oito jogos cada na fase de grupos. Os participantes estão divididos em quatro grupos. Um com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. No outro, Bragantino, Mirassol, Novorizontino e São Bernardo. No terceiro, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e Velo Clube. Por fim, no último, os dois promovidos da Série A2, Capivariano e Primavera, e as duas piores campanhas da última edição, Botafogo e Noroeste. Os confrontos já estão definidos, sem uma tabela estabelecida.