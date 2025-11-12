Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras demonstra confiança no STJD antes de julgamento de Vitor Roque

Diretor de Futebol do Verdão, Anderson Barros, pede equilíbrio e reforça que o clube quer “decisões dentro das quatro linhas”
O Palmeiras reforçou sua confiança no STJD antes do julgamento que pode suspender Vitor Roque, principal destaque do time na reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante foi denunciado por causa de uma postagem com conotação homofóbica após a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbis.

Na ocasião, o jogador publicou  e apagou minutos depois, a imagem de um tigre mordendo o pescoço de um veado, o que levou a denúncia com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assim, se condenado, ele pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão. Em entrevista, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, destacou a importância de que o campeonato seja decidido em campo.

“O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que quer que o campeonato esteja sendo decidido nas quatro linhas. Precisamos ter muito cuidado, e quando dizemos isso, o próprio STJD e todas as instituições precisam garantir que as coisas aconteçam dentro das quatro linhas.”

Além disso, Barros reforçou o respeito do Palmeiras às entidades que regem o futebol, citando a boa relação do clube com CBF, STJD e Federação Paulista.

“O STJD precisa respeitar todos os prazos e atuar de forma equilibrada. Temos convicção de que isso acontecerá e que as coisas estarão sendo feitas como precisam. O Palmeiras sempre confiou nas instituições. Quando questionamos algo, é porque acreditamos na transparência. Se não confiarmos mais nelas, o futebol perde a razão de ser.”

Palmeiras tem outro jogador suspenso

Além do caso de Vitor Roque, o Palmeiras também terá o desfalque de Allan. Afinal, o meia cumpre o segundo jogo de suspensão após cotovelada em Samuel Xavier no duelo contra o Fluminense, no primeiro turno do Brasileirão.

Tags

Palmeiras

