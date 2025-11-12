Noruega x Estônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Noruega e Estônia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, pela 9ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Rob Edwards volta ao Wolverhampton como novo técnico Como chega a Noruega A Noruega está cada vez mais próxima da Copa do Mundo. Líder isolada do Grupo I, a Noruega está com 100% de aproveitamento e tem 18 pontos. No entanto, a vantagem para a vice-líder Itália é de somente dois pontos. Ou seja, o time norueguês precisa manter a boa fase para confirmar a classificação direta para o Mundial. Além disso, Noruega e Itália se enfrentam no próximo domingo (16), em partida que pode definir a classificação para a Copa do Mundo. A boa notícia fica por conta da presença de Haaland, artilheiro do Manchester City e da seleção norueguesa.