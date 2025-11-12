Noruega x Estônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Noruega x Estônia: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Noruega e Estônia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, pela 9ª rodada do Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Rob Edwards volta ao Wolverhampton como novo técnico
Como chega a Noruega
A Noruega está cada vez mais próxima da Copa do Mundo. Líder isolada do Grupo I, a Noruega está com 100% de aproveitamento e tem 18 pontos. No entanto, a vantagem para a vice-líder Itália é de somente dois pontos. Ou seja, o time norueguês precisa manter a boa fase para confirmar a classificação direta para o Mundial.
Além disso, Noruega e Itália se enfrentam no próximo domingo (16), em partida que pode definir a classificação para a Copa do Mundo.
A boa notícia fica por conta da presença de Haaland, artilheiro do Manchester City e da seleção norueguesa.
Como chega a Estônia
Por outro lado, a Estônia somente cumpre tabela nesta reta final de Eliminatórias. A seleção não tem mais chances de classificação e somou quatro pontos em sete jogos. A campanha é melhor somente que a da lanterna Moldávia, que tem um ponto.
NORUEGA X ESTÔNIA
9ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: quinta-feira, 13/11/2025, às 14h (de Brasília).
Local: Estádio Ullevaal, em Oslo.
NORUEGA: Nyland; Ryerson, K. Ajer, T. Heggem e Wolfe; Bobb, Berge, Berg e Nusa; Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
ESTÔNIA: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Mets e Sinyavskiy; Yakovlev, Soomets, Käit e Saarma; Kristal e Sappinen. Técnico: Jürgen Henn.
Árbitro: Matej Jug (Iugoslávia).
Auxiliares: Matej Žunič (Iugoslávia) e Manuel Vidali (Iugoslávia).
VAR: Alen Borošak (Iugoslávia).