Muricy Ramalho cita Abel Ferreira em polêmica sobre técnicos estrangeiros no Brasil

Muricy Ramalho cita Abel Ferreira em polêmica sobre técnicos estrangeiros no BrasilMulticampeão pelo São Paulo, o ex-treinador se manifestou sobre as falas de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão, na semana passada
O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, se posicionou contra as recentes declarações de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Em entrevista à rádio TMC Esportes, o ex-treinador afirmou que discorda das opiniões manifestadas pelos colegas durante um evento da categoria.
“Claro que eu não concordei. As pessoas têm que saber que não existe nenhum preconceito em relação a isso. Nós também já fomos estrangeiros um dia, eu trabalhei fora do país. Muitos brasileiros sempre trabalharam fora do país. Eu respeito (a opinião), mas não concordo”, e prosseguiu:
“Só que foi uma coisa, não sei se é constrangedora, mas não ficou legal. A gente que estava observando, não ficou legal. Não acabou bem o evento. Cada um tem sua opinião, mas realmente não concordo com o que aconteceu”, declarou Muricy.
Polêmica no Fórum de Treinadores
As falas de Oswaldo e Leão ocorreram no último dia 04, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. Ambos criticaram a presença de profissionais estrangeiros no futebol nacional, em especial os que atuam em clubes de destaque.
O episódio ganhou ainda mais repercussão porque as declarações ocorreram na presença de Carlo Ancelotti, italiano que comanda a Seleção Brasileira. No mesmo dia, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTT) divulgou uma nota de repúdio às manifestações, em defesa do comandante da Canarinho e da diversidade profissional no esporte.
A repercussão negativa também fez com que Oswaldo de Oliveira se manifestasse nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ele reconheceu o timing inadequado da declaração, mas reiterou seu posicionamento sobre o tema. Ele, inclusive, deixou claro que não pretende se desculpar pelo episódio.
Poucos dias depois, durante uma reunião do 1º Grupo de Trabalho de Arbitragem, o presidente da CBF, Samir Xaud, relatou que conversou com Ancelotti sobre o caso. Segundo ele, o treinador se manteve tranquilo diante da situação, mas não aceitará manifestações de xenofobia ou discriminação.
Muricy se rende a Abel Ferreira
Na mesma entrevista, o ex-técnico também destacou o trabalho do técnico Abel Ferreira à frente do Palmeiras. O coordenador afirmou que o português é, em sua visão, o melhor estrangeiro em atividade no futebol brasileiro.
“Eu não quero saber onde o cara nasceu, eu quero saber se é bom ou não. As pessoas têm que saber que existem estrangeiros que vieram aqui, bateram e voltaram. Como existem muito bons estrangeiros, como o Abel (Ferreira). Para mim, o melhor de todos. Como tem brasileiros bons, outros não”, concluiu.
