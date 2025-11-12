Muricy Ramalho cita Abel Ferreira em polêmica sobre técnicos estrangeiros no Brasil

Multicampeão pelo São Paulo, o ex-treinador se manifestou sobre as falas de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão, na semana passada

O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, se posicionou contra as recentes declarações de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Em entrevista à rádio TMC Esportes, o ex-treinador afirmou que discorda das opiniões manifestadas pelos colegas durante um evento da categoria.

“Claro que eu não concordei. As pessoas têm que saber que não existe nenhum preconceito em relação a isso. Nós também já fomos estrangeiros um dia, eu trabalhei fora do país. Muitos brasileiros sempre trabalharam fora do país. Eu respeito (a opinião), mas não concordo”, e prosseguiu:

“Só que foi uma coisa, não sei se é constrangedora, mas não ficou legal. A gente que estava observando, não ficou legal. Não acabou bem o evento. Cada um tem sua opinião, mas realmente não concordo com o que aconteceu”, declarou Muricy.

Polêmica no Fórum de Treinadores

As falas de Oswaldo e Leão ocorreram no último dia 04, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. Ambos criticaram a presença de profissionais estrangeiros no futebol nacional, em especial os que atuam em clubes de destaque.

O episódio ganhou ainda mais repercussão porque as declarações ocorreram na presença de Carlo Ancelotti, italiano que comanda a Seleção Brasileira. No mesmo dia, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTT) divulgou uma nota de repúdio às manifestações, em defesa do comandante da Canarinho e da diversidade profissional no esporte.