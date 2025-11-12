Moldávia x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o fim do ano se aproximando, está chegando a hora de conhecermos as definições das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E, nesta quinta-feira (13/11), a Itália – ausente desde a edição 2014 – entra em campo como superfavorita para enfrentar a Moldávia, pela quinta e penúltima rodada do qualificatório europeu. A bola rola às 16h45 (de Brasília) no estádio Zimbru, em Chisinau (MOL).

Como chega a Moldávia

Ainda à procura de sua primeira classificação para um torneio de primeira linha como a Copa do Mundo, a Moldávia chega já eliminada para o duelo. Afinal, a equipe de Lilian Popescu perdeu cinco de suas seis partidas, surgindo na lanterna do Grupo I, com apenas um ponto e incríveis -22 gols de saldo.

No entanto, o ponto conquistado veio exatamente na última partida, contra a Estônia (1 a 1). Contra a Itália, porém, a equipe ex-União Soviética tem retrospecto de somente derrotas. Em seis jogos, foram seis derrotas, incluindo uma pelo primeiro turno da atual edição das Eliminatórias (2 a 0).

Como chega a Itália

Já a Itália chega praticamente garantida pelo menos à repescagem. Isso porque o time de Gennaro Gattuso vem na segunda posição, com 15 pontos, em seis partidas. São seis pontos a mais que seu perseguidor mais próximo (Israel, com nove) e três a menos que a líder Noruega.

Dessa forma, precisa vencer para chegar ao confronto direto contra os noruegueses, no domingo (16/11), com chance de classificação direta à Copa do Mundo. Afinal, apenas o primeiro de cada grupo garante vaga no Mundial, com os segundos colocados das chaves participando da repescagem, marcada para 2026. O único desfalque de Gattuso fica por conta do meia Barella, suspenso. Frattesi, então, deve assumir seu lugar no meio-campo italiano.