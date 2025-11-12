Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan brinca com nome do filho de Arrascaeta e parabeniza ídolo do Flamengo

Em rede social, Milan publicou foto de homenagem feita pelo Flamengo e comentou sobre nome do futuro filho de Arrascaeta
Arrascaeta vive um momento especial na carreira. Grande destaque do Flamengo na temporada, o meia uruguaio teve o seu contrato renovado na última semana. Para celebrar o aumento do vínculo até 2028, o ídolo foi homenageado no gramado do Maracanã, o último domingo. E a ação, inclusive, chamou atenção até do Milan, da Itália.

Afinal, entre as homenagens feitas pelo Flamengo antes da partida contra o Santos, Arrascaeta recebeu uma roupa de bebê com o número 10 e nome do futuro filho do uruguaio: Milano. E o nome, é claro, fez o clube italiano brincar com a situação nas redes sociais.

— Adoramos o nome (e as cores), Arrasca! Parabéns ao casal! – publicou o Milan no “X”, ao lado de corações rubro-negros.

Milano é filho de Arrascaeta com a modelo Camila Bastiani, com quem o uruguaio é casado desde 2023. A esposa do ídolo rubro-negro também esteve no gramado do Maracanã antes da vitória sobre o Santos e posou para fotos com o meia. Além da roupa para o filho, Arrascaeta também recebeu uma camisa do Flamengo com o número 2028.

Números de Arrascaeta no Flamengo

Arrascaeta assinou a renovação com o Flamengo na última semana. O clube anúncio o novo vínculo do uruguaio no sábado (8). O contrato, aliás, possibilita a expansão até 2029 mediante cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

Desde a sua chegada ao clube, em janeiro de 2019, Arrascaeta se tornou uma das principais referências do elenco. O número 10 disputou, até então, 349 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências.

Ao longo desse período foram 15 títulos conquistados: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2109, 2020, 2021, 2024 e 2025). Inclusive, o uruguaio é, ao lado de Bruno Henrique, o jogador mais títulos da história do clube.

 

