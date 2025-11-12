Justiça derruba liminar e desbloqueia parte do dinheiro retido da Libra

Justiça derruba liminar e desbloqueia parte do dinheiro retido da LibraDesembargadora consegue liberação de R$ 66 milhões, mas outros R$ 17 milhões seguem bloqueados
A Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Flamengo e desbloqueou parte do dinheiro retido dos clubes da Libra. O valor é referente aos direitos de transmissão. Assim, cerca de R$ 66 milhões foram liberados, enquanto outros R$ 17 milhões seguem penhorados. Em nota oficial, o grupo ressaltou que a decisão reforça “coerência, propósito, responsabilidade e visão” do órgão.
“Fica claro e evidente também, no texto da decisão, que o Flamengo nunca apresentou qualquer cálculo que identifique, na petição do recurso, o valor que o clube entendia que deveria fazer jus. O que, por si só e por óbvio, justificou o encaminhamento da decisão favorável aos clubes da Libra”, disse o grupo na nota oficial.
Responsável por derrubar a liminar do Flamengo, a desembargadora Lucia Helena dos Passos justificou a decisão de manter R$ 17 milhões penhorados. Assim, ela explicou que entende que o montante é a parte sob disputa. A Libra, no entanto, ressaltou que o valor liberado trará alívio para todos na reta final do Brasileirão e voltou a criticar a ação do clube carioca.
“O desbloqueio do valor de R$ 66 milhões, desproporcionalmente retido, traz alívio para o caixa e para o planejamento de todos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, além de demonstrar claramente que a tentativa de asfixiar financeiramente os demais clubes da Associação foi uma estratégia escolhida pelo clube carioca e que não deu certo”, afirmou a Libra.
Entenda o caso
Em setembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) acatou a liminar do Flamengo e bloqueou o repasse de R$ 83 milhões dos direitos de transmissão dos clubes da Libra. Afinal, o clube carioca discordou dos critérios adotados pela Libra na divisão das receitas de TV e alega ter sofrido prejuízo financeiro.
No ano passado, o Flamengo aceitou os termos, ainda sob a gestão do presidente Rodolfo Landim. Contudo, após a mudança de gestão, o atual mandatário Luiz Eduardo Baptista, o Bap, discordou dos critérios. Assim, o Rubro-Negro alegou que o conceito de audiência tem a “fórmula incompleta” e que não houve voto unânime das equipes da Libra.
A Libra criticou a ação do Flamengo e classificou a medida como unilateral e prejudicial aos clubes que dependem desse dinheiro para fluxo de caixa. Dessa forma, em outubro, a desembargadora havia derrubado a liminar solicitada pela equipe carioca, avaliando um “excesso de bloqueio”.
