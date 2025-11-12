Jornal espanhol critica Neymar e diz que atacante ”já não é intocável” no Santos

Diário As aponta desgaste do craque com elenco e diretoria após polêmicas contra o Flamengo e afirma que atleta está 'longe de ser profissional'

De acordo com o texto assinado por Simão Escudero, o episódio no jogo contra o Flamengo, no último domingo (09/11), marcou um ponto de tensão entre o camisa 11, a comissão técnica e seus companheiros de equipe.

O comportamento de Neymar no Santos segue chamando atenção fora do Brasil. O jornal espanhol “As” publicou nesta quinta-feira (12/11) uma análise crítica sobre o momento do atacante. A matéria destaca que o astro deixou de ser unanimidade dentro e fora do vestiário alvinegro.

“Neymar já não é intocável para a torcida do Santos. Nem para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que decidiu substituí-lo na última partida contra o Flamengo. Sem o brasileiro, o Peixe quase reverteu um placar de 3 a 0, mas acabou perdendo por 3 a 2. Além disso, a decisão do ex-jogador do PSG não foi bem recebida pelos companheiros nem pela diretoria do clube, em um momento tão delicado, já que a equipe está na zona de rebaixamento para a Série B”, destacou a publicação.

O jornal também questionou o condicionamento físico e a sequência de lesões do atacante. A reportagem aponta que ele tem sido um problema recorrente no Santos desde o retorno ao futebol brasileiro.

“A realidade é que Neymar está longe de ser um jogador de futebol profissional devido as suas constantes lesões. Só nesta temporada, o atacante disputou 15 partidas e perdeu 17, passando mais da metade do torneio afastado dos gramados”, escreveu o As.

Neymar deve seguir titular no Santos

Contudo, apesar das críticas, o camisa 10 segue com apoio interno do técnico Juan Pablo Vojvoda e da diretoria, que decidiram não aplicar punições após o episódio no Maracanã. Assim, Neymar deve seguir como titular e capitão na partida contra o Palmeiras, neste sábado (15/11), na Vila Belmiro.