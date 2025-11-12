Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Mendes mostra naturalidade com cobranças por ser filho de Ronaldinho: “Não me afeta”

Herdeiro deo "Bruxo" atualmente defende a equipe sub-21 do Hull City, que disputa a Segunda Divisão na Inglaterra
João Mendes, filho de Ronaldinho, tenta seguir os passos do pai como jogador profissional. Assim, a expectativa do público é que o herdeiro do “Bruxo” apresente a mesma qualidade técnica e habilidade para driblar do ex-craque. O cenário de comparação acompanha a trajetória de atletas que escolhem se arriscar em carreira que seus pais tiveram sucesso.

Apesar disso, João assegura que as cobranças por ser filho de Ronaldinho e apresentar um futebol semelhante não lhe prejudicam em sua carreira.

“É normal que me vejam como filho dele, mas isso não me afeta nem um pouco, nem afeta a minha forma de jogar. Não me importo nem um pouco. Não sinto nenhuma pressão. Sempre tive claro para mim que eu sou eu e ele é ele”, esclareceu o jogador.

Atualmente, ele integra o elenco da equipe sub-21 do Hull City, da Segunda Divisão da Inglaterra em sua primeira temporada. Na anterior, o atacante defendia o Burnley, do mesmo país. A sua primeira experiência na Europa, aliás, foi na base do Barcelona, onde Ronaldinho brilhou. Diferentemente do pai, ele é canhoto e atua pelas pontas. No Brasil, João Mendes jogou somente nas categorias inferiores do Cruzeiro, entre os times sub-13 e sub-17.

Ronaldinho vira avô

Quando ainda estava no Burnley, João Mendes concedeu um dos principais presentes na vida ao “Bruxo”, o de virar avô. Isso porque, há seis meses a sua namorada, a influencer Giovanna Buscacio deu à luz a Teresa. O atacante e a companheira residiam em Londres, mas preferiram retornar à Barcelona para realizar o nascimento de sua filha.

“Optamos por voltar a Barcelona para o nascimento de nossa filha, pois aqui construímos muitas memórias nos últimos anos”, explicou João Mendes anteriormente.

O namoro de João e Giovanna engatou de vez quando o jogador, ainda atuava na Espanha e ela o acompanhou também na mudança para a Inglaterra.

