Irlanda x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

Lusos podem confirmar classificação para Copa do Mundo nesta quinta (13), enquanto irlandeses buscam vaga na repescagem
Em situações opostas, Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, pela quinta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os Lusos podem confirmar a classificação para Copa, enquanto os irlandeses têm chance de ficarem fora até mesmo da repescagem dependendo dos resultados.

Onde assistir

A partida ente Irlanda e Portugal, pelas Eliminatórias da Europa para Copa do Mundo, aliás, terá transmissão do SporTV.

Como chega Irlanda

A Irlanda chega para o duelo contra Portugal em alta após vitória por 1 a 0 sobre a Armênia, pela rodada passada das Eliminatórias Europeias. Entretanto, a seleçãp é a terceira colocada do Grupo F, com quatro pontos e precisa vencer Portugal para deixar vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. Caso perca, os “Boys in Green” terão de torcer para um tropeço da Hungria sobre a Armênia.

Dentro de campo, o técnico Heimir Hallgrímsson não terá Evan Ferguson, da Roma. O centroavante está em tratamento de uma lesão no tornozelo e tentará ficar à disposição para o próximo compromisso. Além dele, as outra baixas são Mark Sykes, Jayson Molumby e Ryan Manning.

Como chega Portugal

Do outro lado, Portugal chega em alta para a partida. Afinal, os Lusos estão invictos nas Eliminatórias Europeias, com quatro vitórias e um empate. A seleção, que conta com o astro Cristiano Ronaldo, ocupa a liderança do Grupo F, com 10 pontos, e garantirá vaga na Copa do Mundo de 2026 caso vença a Irlanda. O empate, aliás, também encaminha a vaga dos Lusos no Mundial.

Para o duelo, o os portugueses, entretanto, terão desfalques de peso. Bruno Fernandes, suspenso, não está relacionado para o duelo, enquanto que Nuno Mendes e Pedro Neto, lesionados, sequer estão na convocação do técnico Roberto Martínez.

IRLANDA x PORTUGAL

Eliminatórias Europeias – 5ª rodada
Data-Hora: 13/11/2025 (quinta-feira), às 16h45 (de Brasília)
Local: Ariva Stadium, em Dublin (Irlanda)
IRLANDA: Kelleher, Coleman, O’Brien, Collins, O’Shea, Taylor; Cullen, Moran, Azaz, Ebosele; Ogbene. Técnico: Heimir Hallgrimsson.
PORTUGAL: Costa, Semedo, Dias, Veiga, Nunes; Neves, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
Auxiliares: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (Ambos Suécia)
VAR: Pol van Boekel (Holanda)

