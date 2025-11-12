Internacional muda planejamento por foco na luta contra o rebaixamento

Além de mudança na preparação durante Data Fifa, Internacional também prepara logística para ter força máxima contra o Ceará / Crédito: Jogada 10

Na luta contra o rebaixamento, o Internacional mantém foco total na partida contra o Ceará, na quinta-feira (20), na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, para tentar se afastar do Z4, o Colorado mudou a preparação do elenco e planeja uma logística especial para tentar contar com jogadores convocados. Depois de dois dias de folga no começo da Data Fifa, o Inter terá nove dias seguidos de treinamentos até a partida contra o Ceará. Pela situação da equipe no Brasileiro, a diretoria e a comissão técnica do clube gaúcho optaram por não dar uma tradicional folga que costuma ser dada no meio do período sem jogos – normalmente, aos domingos.

Após o frustrante empate com o Bahia, no Beira-Rio, no último sábado (8), o elenco colorado se reapresentou no CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira (12). Aliás, todos os treinamentos neste período de preparação serão realizados pelas manhãs. De acordo com a “GZH”, objetivo da direção colorada é manter o elenco unido e “blindado” com os treinamentos diários no CT Parque Gigante. Afinal, a partida contra o Ceará é tratada como uma decisão pelo clube gaúcho. Internacional prepara logística para ter convocados Além disso, para ter força máxima neste duelo contra a equipe cearense, a diretoria do Inter também planeja uma logística especial para contar com aos menos dois dos três jogadores estrangeiros que estão com as suas respectivas seleções. Em resumo, o Colorado estuda uma forma de viabilizar o retorno dos atacantes colombianos Carbonero e Borré. Afinal, a dupla é titular do time de Ramón Díaz. A Colômbia terá dois amistosos nos Estados Unidos. No próximo sábado (15), contra a Nova Zelândia, e, na terça-feira (18), contra a Nigéria.

Além de Borré e Carbonero, o Inter também teve o lateral-direito Alan Benítez convocado pela seleção do Paraguai, que também fará amistosos nos Estados Unidos. O atleta, no entanto, é reserva de Bruno Gomes. Os paraguaios vão enfrentar a própria seleção norte-americana e o México, nos mesmos dias 15 e 18. Há quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates, o Inter é apenas o 15º colocado do Brasileiro, com 37 pontos. O Colorado tem quatro pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.