Inglaterra x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Inglaterra x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em partida válida pela 7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo
Inglaterra e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada).
Como chega a Inglaterra
Já classificada para a Copa do Mundo, a Inglaterra tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e lidera com folga o Grupo K. A seleção comandada por Thomas Tuchel tem 18 pontos, marcou 18 gols e não sofreu nenhum.
Phil Foden e Jude Bellingham voltam a aparecer entre os convocados da seleção inglesa após ficarem fora da última lista. Por outro lado, Nick Pope e Anthony Gordon, do Newcastle, foram cortados e deram lugar a James Trafford, do Manchester City, e Trevor Chalobah, do Chelsea.
Como chega a Sérvia
Por outro lado, a Sérvia ainda tem a expectativa de se classificar para a repescagem e buscar uma vaga na Copa do Mundo. A seleção é a terceira do Grupo K com 10 pontos, somente um a menos que a vice-líder Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho.
Contudo, o técnico Dragan Stojkovic precisa lidar com um desfalque importante no elenco. Aleksandar Mitrovic, artilheiro da equipe nas Eliminatórias, com quatro gols, está fora do jogo desta quinta-feira. Assim, Dusan Vlahovic, da Juventus, vai assumir a posição no ataque.
INGLATERRA X SÉRVIA
7ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: quinta-feira, 13/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Wembley, em Londres.
INGLATERRA: Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones e Burn; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
SÉRVIA: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic e Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic e Kostic; Vlahovic. Técnico: Dragan Stojkovic.
Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia).
Auxiliares: Branislav Hancko (Eslováquia) e Jan Pozor (Eslováquia).
VAR: Clay Ruperti (Holanda).