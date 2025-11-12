Hulk celebra marca especial e destaca recuperação de confiança

Hulk celebra marca especial e destaca recuperação de confiançaAtacante marcou um dos gols do Atlético no empate com o Fortaleza
Homenageado após marcar 0 500º gol da carreira, Hulk balançou as redes pela 501ª vez nesta quarta-feira (12). Apesar de não ter evitado o tropeço do Atlético dentro de casa, o ídolo atleticano deixou a sua marca no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, ele destacou a importância de recuperar a confiança em um momento decisivo.
“Quanto mais confiança, mais ousadia para jogar. Sabemos como funciona o futebol. É natural que quando fica muito tempo sem jogar bem, perde um pouco da confiança, mesmo sendo experiente. Não temos um chip que giramos e tudo volta ao normal. Mas estou recuperando a leveza para jogar. Agradeço todas as homenagens. É gratificante ser amado e procuro retribuir levando alegrias e respeitando”, disse Hulk.
Em jogo animado com seis gols, Hulk marcou o primeiro da noite. Logo aos sete minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Rony e desviou para o fundo das redes. O Atlético chegou a ampliar nos acréscimos do primeiro tempo com Vitor Hugo. Contudo, o Galo vacilou na etapa final. Mesmo após abrir 3 a 1, cedeu o empate ao Fortaleza.
Com o empate, o Atlético se manteve em nono lugar, com 44 pontos. Já o Fortaleza, por sua vez, chega aos 31 e também se manteve em 19º, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Galo volta a campo no próximo domingo (16), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, fora de casa, enquanto o Leão visita o Bahia, quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova.
