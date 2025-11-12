Hulk celebra marca especial e destaca recuperação de confiança

Atacante marcou um dos gols do Atlético no empate com o Fortaleza / Crédito: Jogada 10

Homenageado após marcar 0 500º gol da carreira, Hulk balançou as redes pela 501ª vez nesta quarta-feira (12). Apesar de não ter evitado o tropeço do Atlético dentro de casa, o ídolo atleticano deixou a sua marca no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, ele destacou a importância de recuperar a confiança em um momento decisivo. “Quanto mais confiança, mais ousadia para jogar. Sabemos como funciona o futebol. É natural que quando fica muito tempo sem jogar bem, perde um pouco da confiança, mesmo sendo experiente. Não temos um chip que giramos e tudo volta ao normal. Mas estou recuperando a leveza para jogar. Agradeço todas as homenagens. É gratificante ser amado e procuro retribuir levando alegrias e respeitando”, disse Hulk.