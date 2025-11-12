Globo e CazéTV travam duelo acirrado por exclusividade de competição no Brasil

Com propostas diferentes e embate acirrado entre números de audiência, as emissoras devem receber o resultado ainda em novembro / Crédito: Jogada 10

A UEFA ainda nem divulgou o calendário oficial da Eurocopa 2028, mas a disputa — extracampo — já começou. Isso porque Globo e CazéTV travam uma concorrência direta pela exclusividade dos direitos de transmissão do torneio continental junto à entidade. Com expectativa de oficialização nos próximos dias, o vencedor ficará com 100% da exibição em solo nacional.

O modelo de distribuição de direitos seguirá por um padrão distinto ao da edição passada, que consagrou a Espanha como campeã da Eurocopa 2024, na Alemanha. Ou seja, não haverá divisão entre emissoras ou plataformas — o que justifica a concorrência acirrada entre as emissoras. Além da exclusividade no serviço, o vencedor terá direito de decidir por qual formato de mídia exibir todos os jogos da competição masculina. Ficará a cargo da estratégia de marketing e visibilidade da empresa. Globo x CazéTV : disputa crescente Concorrentes nos principais torneios esportivos da atualidade, Globo e CazéTV também travam um embate entre estilos e linguagens distintas de programação. Isso, claro, em paralelo às disputas por números de audiência em competições já consagradas nos canais. Ainda de acordo com o ‘Estadão’, a emissora carioca aposta em sua tradição e estrutura consolidada, de alcance nacional, para seduzir a Uefa. Em contrapartida, o canal liderado por Casimiro Miguel ratifica seu formato como uma revolução no consumo esportivo digital do país, com linguajar jovem, popular e de forte conexão com o público.

Na última edição, em 2024, o público pôde escolher onde assistir: na televisão aberta, pela Globo, ou online, pela CazéTV. O modelo híbrido agradou torcedores de perfis diferentes, mas precisarão se adequar diante da exclusividade imposta pela Uefa para 2028. A Globo agora ainda tem seu novo projeto digital, a GeTV, que concorre diretamente com o formato do canal liderado por Casimiro Miguel. Se vencer a competição, a emissora deverá destinar exibições exclusivas ao Youtube.

Eurocopa 2028 Reino Unido e Irlanda sediarão a próxima edição do torneio continental, com jogos em cinco países. Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Irlanda receberão as 24 seleções classificadas, em um torneio que promete unir tradição, rivalidade e identidade cultural. A Uefa tem lidado com mais intensidade sobre a próxima edição e entende que a escolha representa um retorno às raízes do futebol europeu. Não à toa, a organização trabalha para dar destaque, sobretudo, ao charme das arquibancadas britânicas e peso simbólico das ilhas que moldaram o esporte.