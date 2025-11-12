Gattuso critica Eliminatórias e vagas para a América do Sul: “Precisamos repensar”

O cenário fez com que o treinador da seleção, Gennaro Gattuso, fizesse reclamações ao sistema de disputa das Eliminatórias. Em sua crítica, o campeão do mundo em 2006 fez um paralelo com a qualificatória sul-americana, na qual 10 seleções participam e seis garantem vaga direta na Copa.

A Itália vive uma situação delicada para voltar à Copa do Mundo. No momento, a Azzurra ocupa a segunda colocação do seu grupo, com 15 pontos, três a menos que a líder Noruega. Nas Eliminatórias Europeias apenas o líder de cada grupo avança para a Copa, enquanto o segundo colocado vai para o playoff. Apesar da diferença pequena e de ter um confronto direto em casa, os italianos precisam tirar 16 gols no saldo para conquistar a vaga direta, uma missão quase impossível.

“Sem arrependimentos, vencer ajuda a vencer, mas é normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana, que tem 10 equipes, das quais seis se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas. Quanto ao resto, meu foco está na partida de amanhã, não vou além disso”, ressaltou.

O treinador se equivocou quanto ao playoff, já que a Bolívia, classificada para essa fase, não sabe ainda quem irá enfrentar. Na Europa, as seleções estão divididas em doze grupos, sendo seis com quatro seleções e outros seis com cinco. Os segundos colocados avançam para uma fase de playoff que é disputada de forma continental. Nas últimas duas Eliminatórias, a Itália caiu nesta fase. Ao todo, 16 seleções europeias se classificam para a Copa.

Treinador tem aproveitamento perfeito nas Eliminatórias

Apesar da situação delicada, Gattuso tem 100% de aproveitamento no torneio, com quatro vitórias em quatro jogos. Antes do duelo direto contra a Noruega, a Itália entra em campo nesta quinta-feira (13) para encarar a Moldávia, no leste europeu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.