Futuro de Neuer no Bayern de Munique segue em aberto

Clube planeja renovar com o goleiro, mas decisão depende do próprio jogador, que pode até voltar à seleção

Em mais uma grande temporada com a camisa do Bayern de Munique, Manuel Neuer, de 39 anos, tem contrato até junho de 2026. Mesmo assim, o clube já decidiu que pretende estender o vínculo do capitão e ídolo alemão por mais um ano.

De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, a escolha final será do próprio goleiro, que está em sua 15ª temporada em Munique. Neuer ainda não definiu se continuará jogando, e a decisão deve depender de como se sentir fisicamente. A publicação também afirma que há conversas sobre um possível retorno à seleção alemã, após contatos com Rudi Völler, diretor de futebol da federação.

Desde que chegou ao Bayern em 2011, vindo do Schalke 04, Neuer disputou 575 partidas pelo clube. Nesta temporada, ele soma 14 jogos e faz parte de um time que venceu 16 dos 17 compromissos do ano.

