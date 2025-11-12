França x Ucrânia: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira (13), França e Ucrânia se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 5ª rodada do Grupo D. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Rob Edwards volta ao Wolverhampton como novo técnico Como chega a França A França está invicta nas Elimiantórias, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas. Assim, o time comandado pelo técnico Didier Deschamps é o líder do Grupo D, com 10 pontos e três de vantagem para a vice-líder Ucrânia. Ou seja, uma vitória nesta quinta-feira garante a classificação da França para a Copa do Mundo. No entanto, a seleção precisa lidar com desfalques importantes nesta Data FIfa como Rabiot, Tchouaméni, Dembélé e Doué. Além disso, Randal Kolo Muani foi desconvocado após sofrer uma lesão na mandíbula enquanto jogava pelo Tottenham.

Como chega a Ucrânia Por outro lado, a Ucrânia chega embalada após duas vitórias consecutivas sobre Azerbaijão e Islânida, que deixou a seleção com sete pontos, viva na briga pela primeira posição. Para isso, o time precisa vencer a França no Parque dos Príncipes e tirar a diferença no saldo de gols. Contudo, o técnico Serhiy Rebrov também enfrenta problemas na escalação. Artem Dovbyk, da Roma, sofreu uma lesão no quadril no último final de semana e desfalca a seleção. Além disso, Volodymyr Brazhko, com problemas físicos, completa a lista de desfalques.