Fluminense inicia preparação para clássico diante do Flamengo

Já recuperado da lesão na panturrilha esquerda, o meia Paulo Henrique Ganso treinou normalmente com o elenco e deve ser relacionado para o jogo do Brasileirão. No entanto, Germán Cano ficou fora das atividades com os demais jogadores. O artilheiro do time na temporada ainda se recupera de uma entorse no joelho direito.

O Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (12), no CT Carlos Castilho, e iniciou a preparação para o clássico contra o Flamengo. O elenco tricolor ganhou dois dias de folga após o empate sem gols com o Cruzeiro, no último domingo (9), no Mineirão, e agora retomou as atividades de olho no clássico. Germán Cano, entretanto, ainda é ausência e ainda se recupera de problema no joelho.

A lesão de Cano é mais grave, porém, teve muitos problemas físicos na temporada, o que novamente impactou o seu desempenho. Apesar dos números considerados bons para o futebol brasileiro, o argentino não conseguiu ter a importância que teve em 2022 e 2023.

O Fluminense quer aproveitar a última Data Fifa da temporada para recuperar desgastados, como Martinelli e Acosta. Depois de quarta, o elenco treinará três dias consecutivos na parte da manhã — quinta, sexta e sábado, sempre às 9h30, no CT Carlos Castilho.

O Fluminense enfrenta o Flamengo, na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Além da disputa por vaga na Libertadores, o Tricolor também tem a oportunidade de atrapalhar o rival na disputa pelo título. O Rubro-Negro é o segundo colocado com 68 pontos e tem a mesma pontuação do líder Palmeiras, mas com um jogo a menos.