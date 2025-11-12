Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense inicia preparação para clássico diante do Flamengo

Elenco tricolor se reapresenta nesta quarta-feira (12), no CT Carlos Castilho. Cano ainda é ausência nas atividades de Zubeldía
O Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (12), no CT Carlos Castilho, e iniciou a preparação para o clássico contra o Flamengo. O elenco tricolor ganhou dois dias de folga após o empate sem gols com o Cruzeiro, no último domingo (9), no Mineirão, e agora retomou as atividades de olho no clássico. Germán Cano, entretanto, ainda é ausência e ainda se recupera de problema no joelho.

Já recuperado da lesão na panturrilha esquerda, o meia Paulo Henrique Ganso treinou normalmente com o elenco e deve ser relacionado para o jogo do Brasileirão. No entanto, Germán Cano ficou fora das atividades com os demais jogadores. O artilheiro do time na temporada ainda se recupera de uma entorse no joelho direito.

A lesão de Cano é mais grave, porém, teve muitos problemas físicos na temporada, o que novamente impactou o seu desempenho. Apesar dos números considerados bons para o futebol brasileiro, o argentino não conseguiu ter a importância que teve em 2022 e 2023.

O Fluminense quer aproveitar a última Data Fifa da temporada para recuperar desgastados, como Martinelli e Acosta. Depois de quarta, o elenco treinará três dias consecutivos na parte da manhã — quinta, sexta e sábado, sempre às 9h30, no CT Carlos Castilho.

O Fluminense enfrenta o Flamengo, na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Além da disputa por vaga na Libertadores, o Tricolor também tem a oportunidade de atrapalhar o rival na disputa pelo título. O Rubro-Negro é o segundo colocado com 68 pontos e tem a mesma pontuação do líder Palmeiras, mas com um jogo a menos.

Fluminense

