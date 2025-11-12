Fluminense faz promoção de ingressos para clássico contra o Flamengo

Tricolor enfrenta o Rubro-Negro na próxima quarta-feira (19/11), às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense faz promoção de ingressos para incentivar o torcedor a comparecer ao clássico contra o Flamengo, que será no dia 19/11 (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o time em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem, o clube, portanto, está promovendo benefícios para todas as categorias de sócios. Alguns planos, como o “Arquiba 100%”, permitirão que o titular faça o check-in com 100% de desconto, além do check-in dos até três convidados contratados (caso tenha algum), também com 100% de desconto, e ainda compre mais um ingresso com 75% de desconto.

Os check-ins de sócios, portanto, abrem nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília). A venda para o público geral e a comercialização nos pontos de venda, assim, terão início na próxima segunda-feira (17/11). Por fim, o Flu está em sétimo na tabela, com 51 pontos. A partida, aliás, promete ser fundamental para o futuro das duas equipes no Brasileirão Betano. O Tricolor busca consolidar sua vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue firme na disputa pelo título nacional. Veja os detalhes ARQUIBA FAMÍLIA E MARACANÃ+ FAMÍLIA: – O titular poderá fazer o seu check-in e dos seus 3 convidados cadastrados com 100% de desconto, e poderá comprar mais um ingresso com 75% de desconto. MARACANÃ+: – O titular poderá fazer seu check-in com 100% de desconto e ainda poderá comprar mais um ingresso com 75%.

ARQUIBA 100%: – O titular poderá fazer o seu check-in com 100% de desconto, o check-in dos até três convidados contratados também com 100% (caso tenha algum) e comprar mais um ingresso com 75% de desconto. ARQUIBA 75%: – O titular poderá comprar o seu ingresso com 75% de desconto. Se tiver algum convidado contratado, poderá comprar também com 75% e mais um ingresso com 60% de desconto. ARQUIBA RAIZ: – O titular poderá comprar seu ingresso no Setor Sul com 75% de desconto ou em qualquer outro setor com 60% de desconto. Os mesmos valores estarão válidos para um convidado.

GUERREIRO: – Para este jogo, o titular terá 50% de desconto para ele e o mesmo valor para um convidado. PACOTE FUTEBOL: – O titular faz seu check-in com 100% de desconto e pode comprar mais um ingresso com 75% de desconto. PACOTE JOGOS: – O titular faz seu check-in com 75% de desconto e pode comprari mais um ingresso com 60% de desconto.