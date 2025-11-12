Flamengo irá fretar cinco aviões e ter contato com a torcida antes do embarque para Lima

Clube organiza programação para mais um AeroFla e pretende levar cerca de 700 pessoas para decisão contra o Palmeiras, no dia 29

O Flamengo definiu sua programação para a viagem a Lima, capital do Peru, onde irá medir forças com o Palmeiras, dia 29, às 18h (de Brasília), na final da Libertadores. Assim, o clube fretou cinco aviões e quer priorizar o contato com a torcida antes do embarque, no famoso “AeroFla”. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o Rubro-Negro irá enfrentar o Atlético-MG, dia 25, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, porém não irá direto para a cidade peruana. O clube tem que chegar ao país na quarta-feira, dia 26, segundo define o protocolo da Conmebol, mas faz questão de voltar ao Rio de Janeiro antes.