Flamengo e Bap recebem homenagem na Câmara dos Deputados

Com presença de Cláudio Castro, Governador do RJ, Rubro-Negro é homenageado pelos seus 130 anos; Bap vira Cidadão Honorário / Crédito: Jogada 10

O plenário da Câmara dos Deputados homenageou o Flamengo nesta quarta-feira (12/11), em Brasília, como forma de celebrar os 130 anos do clube. A homenagem, proposta pelo deputado Dr. Luizinho (Progressistas/RJ), reuniu autoridades, parlamentares e torcedores rubro-negros que lotaram o plenário em clima de festa. Cláudio Castro, governador do RJ, esteve no evento. O presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap) recebeu a honraria em nome do clube, acompanhado do vice-presidente Flávio Willeman e do diretor de Relações Institucionais, Aleksander dos Santos. A cerimônia contou também com os campeões mundiais de 1981 Raul Plassmann e Leandro, e com o campeão olímpico Isaquias Queiroz, que entoaram o hino do Flamengo, repetido em coro por todos os presentes.

LEIA MAIS: Veja quem tem saída certa do Flamengo para 2026 Em seu discurso, Bap destacou o significado histórico do momento e a força do clube ao longo de seus 130 anos. “É uma satisfação estar aqui falando como presidente da nação que comemora 130 anos de conquistas. De cada situação difícil, o Flamengo soube se levantar e seguir em frente – e isso é o que constitui a glória do Flamengo”, disse o mandatário. Presidente do Flamengo vira “Cidadão Honorário” de Brasília Durante a Sessão Solene, aliás, Bap recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília, em cerimônia na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A iniciativa foi do deputado Pastor Daniel de Castro (PP), que saudou o presidente rubro-negro.

“Brasília acolhe o presidente Bap. Seja bem-vindo, agora de forma oficial, como cidadão honorário da nossa capital”, homenageou. Emocionado, Bap agradeceu a honraria e afirmou que, embora ocupe hoje o cargo de presidente, o amor pelo clube fala mais alto. “Estou presidente, mas o que sou de verdade é Flamengo – como cada uma das pessoas que está aqui. Jamais faltará da minha parte dedicação para que o Flamengo seja melhor a cada dia. Brasília passa a ser, com muito orgulho, minha segunda casa”, finalizou.