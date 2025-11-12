Flamengo atualiza boletim médico; Pedro retoma atividades

Atacante, que está com o braço direito imobilizado, volta aos treinos (parcialmente) com o restante do grupo

O craque, aliás, já está com uma nova e mais curta imobilização no braço direito. Ele, afinal, se reabilita de uma fratura no antebraço, sofrida no dia 22 de novembro em jogo contra o Racing (ARG), no Maracanã. Segundo o clube, a programação de recuperação segue dentro do planejado pelo departamento médico.

O Flamengo atualizou nesta quarta-feira (12/11) a situação física de cada um de seus atletas lesionados através de um boletim médico. A boa notícia fica por conta do atacante Pedro, que voltou aos treinos (de maneira parcial) com o resto do grupo nesta quarta.

Léo Ortiz, por sua vez, ainda tem resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região. Dessa forma, o zagueiro segue o planejamento do DM do Fla. Já o volante Allan se recupera de uma fascite plantar e também segue seu tratamento com o departamento médico.

Por fim, Jorginho já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparadores físicos. O volante não atua desde o jogo da volta contra o Racing, no dia 29 de novembro, em partida que classificou o Flamengo à final da Libertadores.

O clube, no entanto, não divulgou se os jogadores estarão à disposição para o jogo deste sábado (15/11), contra o Sport, na Arena Pernambuco, pela 12ª rodada do Brasileirão (compromisso atrasado do primeiro turno). A tendência é que a decisão sobre cada caso fique para as vésperas do confronto.