Flamengo anuncia Athirson como novo comentarista da TV do clube

Ídolo rubro-negro, Athirson já tem data para estrear na "FlamengoTV" e vai participar de transmissão especial do clube
O Flamengo tem um novo reforço. Mas, dessa vez, fora de campo. Nesta terça-feira (12), o clube anunciou que ex-jogador e ídolo Athirson está de volta ao Rubro-Negro para ser comentarista da “FlamengoTV”.

No comunicado, o Flamengo exaltou a “experiência e paixão” de Athirson pelo Rubro-Negro. O ex-jogador, inclusive, já falou sobre este retorno ao clube.

“Estou voltando pra minha casa, onde firmei minhas raízes. O Flamengo sempre foi minha história de vida. Estar de volta ao clube, perto dessa torcida, é algo que mexe muito comigo. Agora como comentarista, quero compartilhar com a Nação o que eu vivi dentro de campo, levando minha visão técnica, experiência e alegria. É um privilégio e um orgulho imenso voltar ao Flamengo nesse momento tão positivo da história do clube”

Com passagens pelo Flamengo nas décadas de 1990 e 2000, Athirson tem 252 partidas com a camisa rubro-negra. O ex-lateral-direito ainda marcou 37 gols com a camisa rubro-negra. Os números são do site “O Gol”.

Na “FlamengoTV”, Athirson será comentarista ao lado de Diego Pose e Victor Falso Nove. O ídolo, aliás, já tem até data para estrear com o microfone da tv do clube. Ele vai participar da transmissão da partida contra o Sport, no próximo sábado (15), na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro.

Athirson também já está confirmado na equipe da “FlamengoTV” que fará a cobertura da final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 19, direto de Lima, no Peru.

Athirson já tem experiência como comentarista

Esta, aliás, não será a primeira experiência de Athirson como comentarista. O ex-jogador já passou por canais como “Fox Sports”, “SBT” e “CazéTV”. Além disso, recentemente, o ídolo do Flamengo também foi Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, no Ministério do Esporte.

 

