Fisioterapeuta do Fluminense abre portas para ajudar recuperação de Neymar

Niltron Petrone, o Filé, acredita que camisa 10 do Santos pode voltar a jogar em alto nível, mas faz ressalva: "Tem que querer" / Crédito: Jogada 10

Neymar voltou a ser assunto no Fluminense após críticas no Santos. O Tricolor, aliás, buscou contratar o camisa 10 para o Mundial de Clubes, mas o empréstimo não se concretizou. Agora, neste período, o atacante vive fase conturbada e já se cogita uma saída do atleta do clube santista. Em podcast na última terça-feira (12), o coordenador da fisioterapia do clube, Nilton Petrone, o Filé, levantou a possibilidade de contratação e gostaria de ajudá-lo. “Neymar é o último gênio que a gente fez no futebol brasileiro. É inegável. O que a gente precisa saber é o tanto que o Neymar quer, ao que o Fluminense se propõe, ele vai se propor né. O Thiago (Silva) é muito próximo do Neymar, provavelmente tem conversado com ele, não de hoje, já teve aquele primeiro momento do Mundial”, disse ao Setor Sul Podcast.

Mesmo diante da sequência de problemas físicos na temporada, o fisioterapeuta do Fluminense entende ser possível preparar Neymar para voltar a jogar em alto nível. “Neymar tem que querer. Primeira coisa. Depois, ele tem que se ajustar no compromisso com os processos protocolares que o Fluminense tem hoje. O Fluminense hoje não é um clube ‘à la vontê’. Ele tem processos. Eles estão estabelecidos e têm uma integração entre as equipes”, disse. Considerado precursor da fisioterapia esportiva, especialmente no futebol, Filé se consolidou entre as principais referências mundiais da área com o sucesso de casos de recuperação de renomados atletas e à produção de dezenas de artigos. Fisioterapeuta ajudou Ronaldo para a Copa de 2002 O profissional, aliás, foi nome importante no processo de recuperação de Ronaldo Fenômeno. Vindo de duas graves lesões e cirurgias no joelho direito, o então jogador fez boa parte do tratamento com Nilton Petrone, contratado pela Inter de Milão. A experiência deu certo e o camisa 9 chegou em boas condições na Copa do Mundo, tornando-se destaque da conquista do pentacampeonato pela Seleção Brasileira.