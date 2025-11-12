Finais da Libertadores e Sul-Americana terão impedimento semiautomático

De acordo com a Conmebol, haverá “24 câmeras especializadas, instaladas ao redor do estádio, 14 para o GLT e 10 para o SAOT, que operam com capacidade superior a 200 quadros por segundo. Junto a isso, uma “resolução superior a 500 pixels por metro”.

A Conmebol fará uso da tecnologia do impedimento semiautomático e da checagem da linha do gol (SAOT e GLT, respectivamente, nas siglas em inglês) nas finais da Libertadores e na Sul-Americana. O uso da tecnologia ocorrerá pelo segundo ano consecutivo. A informação foi entidade nesta quarta-feira (12). .

Além disso, o impedimento semiautomático terá “rastreamento óptico automatizado que registra a posição em tempo real de cada jogador e da bola”. O sistema, aliás, é capaz de processar “mais de um milhão de pontos de dados por segundo”. Por fim, a entidade também explicou que o GLT “permite a determinação altamente precisa de impedimentos e lances na linha do gol”.

Palmeiras e Flamengo farão a sétima final brasileira da história da Libertadores, reeditando a decisão de 2021 – a qual o Verdão levou a melhor em Montevidéu, no Uruguai. Aquela decisão ficou marcada pelo erro de Andreas Pereira no gol do título de Deyverson. Hoje, o meia está defendendo o time paulista e é titular de Abel Ferreira.

Atlético e Lanús se enfrentam em 22 de novembro no estádio Defensores del Chaco, pela Sul-Americana. A partida em Assunção, no Paraguai, está marcada para 17h (de Brasília). O Galo busca o título inédito, enquanto o time argentino busca o bicampeonato. O Lanús, afinal, derrotou a Ponte Preta em 2013 e deu a volta olímpica.