Fair Play Financeiro: CBF terá órgão independente para fiscalizar e punir clubes

Comissão será formada por profissionais do mercado e deve ser estruturada até 2026; punições incluem até rebaixamento / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou, na última terça-feira (11/11), a criação de um órgão com atuação independente que será responsável por fiscalizar e aplicar as regras do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. A nova entidade, portanto, terá a responsabilidade de gerir o novo sistema de controle de gastos. A decisão ocorreu após a última reunião sobre o tema, que juntou clubes, federações e consultores na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O novo órgão deve ser estruturado até o início de 2026 e será composto por profissionais do mercado, ligados diretamente ao setor financeiro. A estrutura, aliás, será semelhante à da CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). Com esta medida, a CBF espera que a aplicação das regras tenha mais capacidade de execução. Afinal, as normas farão parte de um “regulamento interno”, sem depender de denúncias externas, como ocorria em sistemas anteriores.