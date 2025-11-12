Fair Play Financeiro: CBF terá órgão independente para fiscalizar e punir clubes

Fair Play Financeiro: CBF terá órgão independente para fiscalizar e punir clubesComissão será formada por profissionais do mercado e deve ser estruturada até 2026; punições incluem até rebaixamento
A CBF anunciou, na última terça-feira (11/11), a criação de um órgão com atuação independente que será responsável por fiscalizar e aplicar as regras do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. A nova entidade, portanto, terá a responsabilidade de gerir o novo sistema de controle de gastos. A decisão ocorreu após a última reunião sobre o tema, que juntou clubes, federações e consultores na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
O novo órgão deve ser estruturado até o início de 2026 e será composto por profissionais do mercado, ligados diretamente ao setor financeiro. A estrutura, aliás, será semelhante à da CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). Com esta medida, a CBF espera que a aplicação das regras tenha mais capacidade de execução. Afinal, as normas farão parte de um “regulamento interno”, sem depender de denúncias externas, como ocorria em sistemas anteriores.
Fair Play Financeiro prevê sanções duras para quem não cumprir regras
A confederação implementará o Fair Play Financeiro de forma gradual. O objetivo é permitir que os clubes possam se adaptar ao novo cenário. No entanto, o regulamento prevê sanções duras para quem não cumprir as regras estabelecidas. As punições, que também ocorrerão de forma escalonada, incluem desde multas financeiras até a proibição de contratar jogadores (o “transfer ban”). Em casos mais graves, o clube poderá sofrer perda de pontos ou até mesmo o rebaixamento.
Este novo modelo é, portanto, muito mais amplo que o sistema tentado há 10 anos. O regulamento anterior, que focava apenas em atrasos salariais, fracassou com raras punições. Agora, o controle olhará para o endividamento público, impasses entre clubes e o controle de gastos gerais. O projeto, enfim, está em sua fase final de formulação. Os clubes, inclusive, ainda podem mandar sugestões até a próxima sexta-feira (14/11). A CBF, por fim, apresentará o modelo definitivo no evento Summit CBF Academy, no dia 26 de novembro.
