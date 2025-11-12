Fabinho Soldado admite dificuldades para planejar o Corinthians visando 2026

Executivo diz que clube vive momento delicado e tenta focar no dia a dia com Dorival, enquanto diretoria busca solução financeira / Crédito: Jogada 10

O diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, reconheceu que o clube enfrenta sérias dificuldades para traçar o planejamento da temporada de 2026. Segundo ele, a indefinição do calendário e o transfer ban imposto pela Fifa por causa de uma dívida com o Santos Laguna, do México, dificultam qualquer avanço nas tratativas por reforços. “A grande parte (da equipe dele) está muito focada no trabalho diretamente com o Dorival, com a comissão técnica, com os atletas, para que possam ter tranquilidade para terminar esses cinco jogos, a Copa do Brasil, de uma forma honrosa. Não estamos felizes com os últimos resultados, os atletas não estão, a comissão técnica também não está, a direção. Mas agora é o momento de aproveitar essa Data Fifa, esse tempo que temos pela frente para se preparar melhor e possamos no próximo jogo em casa, que é um clássico, se comportar de uma maneira diferente”, disse Soldado.

Dirigente busca instabilidade em meio ao caos O executivo afirmou que o presidente Osmar Stabile e os departamentos jurídico e financeiro estão concentrados em resolver os entraves burocráticos e econômicos. Enquanto isso, ele tenta garantir estabilidade interna e preparar o elenco para os últimos compromissos do ano. “Parado não pode ficar. O Corinthians vive momentos difíceis e não são de agora. Nosso presidente está fazendo o máximo, e quando você fala do transfer, de outras questões burocráticas, ele tem dividido. Essa etapa do trabalho fica com ele, com a sua equipe competente, com a parte da diretoria, jurídico, financeiro.” “Estou, neste momento, ficando muito mais focado na parte técnica em si, e agora com esse pensamento também em 26. Então olha o tamanho de desafio que nós temos, competição paulista super difícil que já começa no dia 11 (de janeiro), clássicos já serão disputados, e preciso olhar para todas as possibilidades para que a gente consiga terminar melhor o campeonato do ano de 2025, e pensando já em alguns cenários para 2026.” Clube sofre com transfer ban Desde 12 de agosto, o Corinthians está proibido de registrar novos atletas devido à dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. Além disso, o clube acumula cinco condenações na Fifa. Uma delas confirmada pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte), em ação movida por Matías Rojas, que cobra cerca de R$ 41,5 milhões. O total das pendências internacionais supera R$ 125 milhões.