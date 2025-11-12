Ex-Chelsea confessa vício com álcool: “Reconheço que pode criar problemas”

Meio-campista viveu seu auge ao defender os Blues. Ele cita que a paternidade lhe ajudou na luta contra o alcoolismo / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Ross Barkley viveu seu auge na carreira como jogador profissional ao defender o Chelsea, mas não alcançou o potencial que se esperava. Isso porque, em entrevista ao veículo inglês “The Athletic”, ele cita que algumas adversidades interferiram em sua trajetória, uma delas até ocorreu na atual temporada. Ele atualmente joga no Aston Villa pela terceira temporada, mas há dois meses ficou sem entrar em campo por dois meses devido a questões pessoais. Na entrevista, Barkley, aos 31 anos, confessou que sofreu com o vício em álcool desde o início de carreira no Everton e que sua intenção é evitar beber até a sua aposentadoria.

“Não bebo desde o verão. Pretendo ficar sem álcool pelo resto da minha carreira. Isso criou situações que eu realmente não quero que aconteçam mais”, se comprometeu o ex-jogador do Chelsea A paternidade chegou para o meio-campista em dezembro do ano passado e aponta a chegada do seu filho como uma mudança essencial para vencer o alcoolismo. “Agora sou pai, tenho mais responsabilidades. Tenho talvez mais quatro, cinco, seis ou sete anos de carreira no futebol, então quero aproveitar ao máximo esse tempo. O álcool, para a maioria das pessoas, pode criar problemas. Agora eu reconheço isso. Sem beber, não surgem esses problemas. Você consegue ter a mente clara todos os dias e isso não te afeta mentalmente. Há muitos benefícios em não fazer isso”, justifica o meio-campista.

Únicos títulos da carreira no Chelsea A lamentação do ex-jogador dos Blues é que o aprendizado ocorreu com uma certa experiência. Afinal, sua vontade era conseguir perceber o erro e mudar sua atitude quando era mais jovem. “Conversei com um psicólogo esportivo. Fiz terapia ao longo da minha carreira e isso tem sido benéfico. No futebol, você pode perder a confiança. Eu perdi a minha quando era mais jovem. Agora, aos 31 anos, olho para trás e gostaria que minha abordagem naquela época fosse a mesma de agora”, finalizou Barkley. Ele iniciou sua trajetória no futebol exatamente nas categorias de base do Everton. Antes de deslanchar no profissional ele teve empréstimos por Sheffield Wednesdey e Leeds United. A primeira oportunidade com o elenco profissional dos Toffes foi em 2012.