Éder Luís relembra trajetória no Vasco e critica filho de Eurico Miranda: “Esse é safado”

Ex-jogador, que preferiu não seguir no futebol após pendurar as chuteiras, elogia caráter de Pedrinho e Felipe e analisa momento cruz-maltino / Crédito: Jogada 10

Ao longo da carreira, Éder Luís defendeu as cores do Vasco por sete temporadas e fez parte da conquista da Copa do Brasil em 2011. Contudo, atualmente, o ex-atacante prefere seguir como agricultor em Uberlândia e não pretende voltar a trabalhar no futebol por enxergar muitas atitudes erradas e problemas. Mesmo assim, ao analisar o momento da atual diretoria cruz-maltina, o ex-jogador fez questão de elogiar o caráter da dupla Pedrinho e Felipe. Contudo, ressaltou que apesar da boa vontade e paixão pelo clube, a maior dificuldade é financeira para fortalecer o elenco.

“O problema do Vasco é financeiro. O Pedrinho e o Felipe são muito honestos, ex-jogadores que não precisam roubar o clube. Eles são muito apaixonados, mas o momento financeiro atrapalha em muitas decisões, como trazer jogadores que o clube merece, para ajudar esse elenco. Faz algumas apostas, como teve em mim em 2010. A minha carreira, quando cheguei ao clube, estava muito difícil. Ali, construímos uma família bacana com os atletas que estavam ali. Para mim, o time iria cair, mas a equipe pegou gosto de ganhar e foi embora”, disse. “Quando entrou 2011, foram quatro derrotas e um empate no início do Estadual. O Felipe foi injustiçado na época, pois nunca mandou no Vasco quando era jogador e não desrespeitava ninguém. O negócio foi mais o Carlos Alberto com o PC. Em 2013, não tinha dinheiro para contratar, só que ninguém sabia. Todo mundo saindo, não foi brincadeira. Tive uma lesão séria, saí, depois voltei. Tive preocupação em conviver com Eurico Miranda, mas quando sentei para conversar, saí com outro pensamento. A forma como ele colocava o atleta lá em cima, dava tranquilidade, era diferente”, frisou, em entrevista ao canal “Colina em Foco”. Decepção com Euriquinho e torcida pelo Cruz-Maltino Durante a entrevista, o ex-atleta revelou que sua maior decepção no clube foi a relação com Euriquinho, filho de Eurico Miranda. Nesse sentido, Éder revelou que o dirigente fez de tudo para que ele pouco tivesse espaço em sua segunda passagem pelo Vasco, a partir de 2015.

“Minha maior decepção foi com o filho dele. O Euriquinho é safado. Ele não me tirou do Vasco, porque a torcida gostava de mim. O Zé Ricardo disse: “Você merece por tudo que fez pelo Vasco, mas as pessoas não te valorizam”. Fazer o que o Euriquinho fazia comigo, querer que eu compactuasse com o que ele fazia de errado. Ele queria prejudicar o clube para se beneficiar e fez de tudo para eu me humilhar”, explicou. “O momento mais triste que tive, pois ele proibia o treinador de me levar para jogo. Sempre honrei a camisa e hoje é o time que torço. Mas não desejo o que ele fez comigo para ninguém. Algo que me magoa até hoje, pois não queria ter saído dessa forma. Quando eu voltei da minha lesão no joelho, os médicos falavam que eu não iria nem correr. Eu fazia fisioterapia até uma da manhã, com minha esposa dormindo. O que ele fez foi desumano. Ele queria ser o pai dele, algo que nunca vai conseguir. Eu não fico no futebol, pois não irei tolerar coisas erradas. “, acrescentou. “Eu chegava no clube e ninguém olhava para mim, parecia mendigo. Apenas o Márcio, fisioterapeuta, que me dava atenção. E quando recuperei, queriam fazer matéria. Queriam ganhar status em cima de mim. Eu não fui mais, às vezes porque não puxei o saco de ninguém. Eu queria fazer o que é certo. “, concluiu.