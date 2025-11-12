Diretor do Palmeiras descarta retorno de Paulinho ainda nesta temporada

“O Paulinho está num processo de evolução muito bom. Acredito que será um atleta que muito ajudará o Palmeiras na temporada 2026, e não na temporada 2025. Nós não mudaremos em nada a programação que foi traçada pelo Núcleo de Saúde e Performance”, disse o dirigente, em entrevista à “TNT Sports”, durante o sorteio do Campeonato Paulista.

O diretor de futebol Anderson Barros atualizou a situação médica de Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita , mas descartou qualquer possibilidade de retorno do atacante ainda nesta temporada pelo Palmeiras.

Paulinho acabou sendo operado no fim de julho para corrigir uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. O atacante deve voltar a treinar com o grupo neste mês, mas sem condições de atuar oficialmente. O cronograma inicial levantava a hipótese de que ele pudesse participar de algumas partidas ainda em 2025, algo agora totalmente descartado pela diretoria.

O próprio jogador já havia antecipado a decisão em julho, ao revelar em suas redes sociais: “Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada”.

Sem o camisa 10, o Palmeiras se concentra na reta final do Brasileirão. Além disso, o Verdão terá a decisão da Libertadores, marcada para o dia 29, diante do Flamengo. O próximo compromisso do time comandado por Abel Ferreira será neste sábado. O Alviverde encara o Santos, na Vila Belmiro, em partida adiada da 13ª rodada do campeonato nacional.