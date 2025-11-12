Deyverson reitera compromisso para salvar Fortaleza: “Lutar até o fim”

“Fizemos um ponto contra uma grande equipe fora de casa. Temos que somar pontos. Ele (Martín Palermo) pediu para acreditarmos. O Fortaleza é um time aguerrido, dedicado e que luta até o fim. Vamos lutar até o final e perseverar. O Fortaleza não merece passar por isso por causa das ótimas campanhas dos últimos anos. Não posso deixar que passe por esse momento e vou dar o melhor em campo”, disse.

Deyverson cumpriu a lei do ex (em dose tripla). Protagonista no empate com o Atlético por 3 a 3 , nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, o centroavante destacou a importância do ponto conquistado fora de casa. Assim, o jogador reiterou o compromisso em salvar o Leão do rebaixamento.

O Fortaleza foi resiliente. Afinal, ficou atrás no placar durante os 90 minutos e em mais de uma oportunidade viu a desvantagem ser de dois gols. O Atlético abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas Deyverson deu esperanças logo no início da etapa final. O Galo, no entanto, abriu 3 a 1, mas o Leão não desistiu. Assim, a lei do ex apareceu mais duas vezes e garantiu um ponto importante.

Com o empate, o Atlético se manteve em nono lugar, com 44 pontos. Já o Fortaleza, por sua vez, chega aos 31 e também se manteve em 19º, mas diminuiu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Galo volta a campo no próximo domingo (16), às 19h (de Brasília), contra o Bragantino, fora de casa, enquanto o Leão visita o Bahia, quinta-feira (20), às 18h, na Arena Fonte Nova.

