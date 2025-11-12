Deputado sugere venda do Nilton Santos, estádio do Botafogo, em votação na Alerj

Deputado sugere venda do Nilton Santos, estádio do Botafogo, em votação na AlerjPolítico recomenda a adição do terreno onde fica a casa do Glorioso, em proposta que permite a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio
O estádio Nilton Santos, local que recebe as partidas do Botafogo como mandante, pode entrar em projeto que permite a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio. A sugestão é do deputado Alexandre Knoploch (PL). Inclusive, ele também é o relator do projeto, no decorrer de uma votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que ocorreu nesta quarta-feira (12).
O político também coordena o grupo que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) instituiu para desenvolver a proposta. Assim, no decorrer do processo, houve já a adição do Complexo do Maracanã. Alexandre Knoploch falou sobre as circunstâncias referentes ao terreno situado no bairro do Engenho de Dentro. A Prefeitura concluiu as obras em 2007 para a realização dos Jogos Pan-Americanos no mesmo ano. O Alvinegro venceu a licitação para administrar o estádio, que estará vigente até o final de 2031. Importante ressaltar que há o desejo da construção de um novo local para mandar os seus jogos.
“Saibam vocês que o Engenhão está num terreno do estado. Toda aquela área é da Central Logística. Então a gente também está fazendo uma emenda botando o terreno do Engenhão para venda. E aí o Botafogo, caso queira, vai poder comprar também o terreno”, argumentou o deputado.
Casa do Botafogo se enquadra para a proposta
A proposta pretende possibilitar a venda de áreas classificadas como subutilizadas ou que não tenham mais ligações com políticas públicas do Governo do Estado e aumentar o caixa. O Nilton Santos se encaixa nesse cenário e a lista do CCJ atualmente já conta com 62 imóveis.
A Comissão de Constituição e Justiça prevê uma arrecadação que virá em torno de R$ 6 bilhões ao governo estadual com esse projeto, com imóveis como o Maracanã, Nilton Santos, e rodoviárias Novo Rio, de Niterói e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A votação da iniciativa permanece em andamento no plenário da Alerj e há a possibilidade de ganhar novas adições.