Deputado sugere venda do Nilton Santos, estádio do Botafogo, em votação na Alerj

O estádio Nilton Santos, local que recebe as partidas do Botafogo como mandante, pode entrar em projeto que permite a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio. A sugestão é do deputado Alexandre Knoploch (PL). Inclusive, ele também é o relator do projeto, no decorrer de uma votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que ocorreu nesta quarta-feira (12).

O político também coordena o grupo que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) instituiu para desenvolver a proposta. Assim, no decorrer do processo, houve já a adição do Complexo do Maracanã. Alexandre Knoploch falou sobre as circunstâncias referentes ao terreno situado no bairro do Engenho de Dentro. A Prefeitura concluiu as obras em 2007 para a realização dos Jogos Pan-Americanos no mesmo ano. O Alvinegro venceu a licitação para administrar o estádio, que estará vigente até o final de 2031. Importante ressaltar que há o desejo da construção de um novo local para mandar os seus jogos.