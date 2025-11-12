Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado sugere venda do Nilton Santos, estádio do Botafogo, em votação na Alerj

Deputado sugere venda do Nilton Santos, estádio do Botafogo, em votação na Alerj

Político recomenda a adição do terreno onde fica a casa do Glorioso, em proposta que permite a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O estádio Nilton Santos, local que recebe as partidas do Botafogo como mandante, pode entrar em projeto que permite a venda de imóveis públicos pelo governo do Rio. A sugestão é do deputado Alexandre Knoploch (PL). Inclusive, ele também é o relator do projeto, no decorrer de uma votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que ocorreu nesta quarta-feira (12).

O político também coordena o grupo que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) instituiu para desenvolver a proposta. Assim, no decorrer do processo, houve já a adição do Complexo do Maracanã. Alexandre Knoploch falou sobre as circunstâncias referentes ao terreno situado no bairro do Engenho de Dentro. A Prefeitura concluiu as obras em 2007 para a realização dos Jogos Pan-Americanos no mesmo ano. O Alvinegro venceu a licitação para administrar o estádio, que estará vigente até o final de 2031. Importante ressaltar que há o desejo da construção de um novo local para mandar os seus jogos.

“Saibam vocês que o Engenhão está num terreno do estado. Toda aquela área é da Central Logística. Então a gente também está fazendo uma emenda botando o terreno do Engenhão para venda. E aí o Botafogo, caso queira, vai poder comprar também o terreno”, argumentou o deputado.

Casa do Botafogo se enquadra para a proposta

A proposta pretende possibilitar a venda de áreas classificadas como subutilizadas ou que não tenham mais ligações com políticas públicas do Governo do Estado e aumentar o caixa. O Nilton Santos se encaixa nesse cenário e a lista do CCJ atualmente já conta com 62 imóveis.

A Comissão de Constituição e Justiça prevê uma arrecadação que virá em torno de R$ 6 bilhões ao governo estadual com esse projeto, com imóveis como o Maracanã, Nilton Santos, e rodoviárias Novo Rio, de Niterói e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A votação da iniciativa permanece em andamento no plenário da Alerj e há a possibilidade de ganhar novas adições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar