Depay segue em busca de nova casa, mas aguarda pagamento do Corinthians

Atacante holandês aguarda desfecho de negociação por dívida de R$ 23 milhões antes de trocar de moradia
O atacante Memphis Depay ainda mora em um hotel de luxo em São Paulo, mas tem buscado opções mais baratas para morar e ajudar o Corinthians a reduzir gastos. A ideia partiu do próprio jogador, segundo pessoas próximas e o presidente Osmar Stabile. Contudo, a mudança acabou adiada por orientação jurídica enquanto o clube não quita uma dívida de cerca de R$ 23 milhões com o atleta.

O contrato de Memphis, assinado em setembro de 2024, prevê que o Corinthians arque com moradia de até 30 mil euros (R$ 183 mil) mensais. Na prática, o clube desembolsa cerca de R$ 250 mil por mês para custear a suíte onde o atacante vive.

Mesmo disposto a abrir mão desse benefício, o holandês não encontrou um imóvel adequado entre as opções apresentadas. Casas em Alphaville acabaram sendo recusada pela distância do CT Joaquim Grava, e no bairro dos Jardins, descartada pelo valor elevado.

Assim, o estafe de Memphis, baseado na Europa, recomenda cautela. Os advogados alegam que o Corinthians tem histórico de atrasos, incluindo luvas, premiações e bônus contratuais. A diretoria tenta agora formalizar um acordo para pagar R$ 23 milhões até março de 2026, sendo R$ 3 milhões parcelados e R$ 20 milhões em parcela única no fim do prazo.

Depay vem sendo paciente com o Corinthians

Fontes próximas ao jogador afirmam que ele tem sido colaborativo nas conversas e aceita renegociar cláusulas e benefícios para facilitar o pagamento. Memphis, que tem contrato até junho de 2026, está adaptado ao Brasil e acredita que o Timão é a vitrine ideal para manter-se na seleção holandesa visando a Copa do Mundo de 2026.

Contudo, apesar do bom relacionamento interno, o atacante tem se incomodado com vazamentos à imprensa. Especialmente após a divulgação da ata da reunião do Conselho de Orientação (Cori), em que acabou sendo mencionado o alto custo de sua moradia.

