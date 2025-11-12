Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clube espanhol faz consulta a Robinho Jr, promessa do Santos

Ganhando mais espaço com o técnico Vojvoda, jovem atacante vem despertando a atenção de equipes do futebol europeu
As atuações de Robinho Jr no profissional do Santos vêm rendendo elogios. Tanto que o jovem recebeu uma consulta formal do Espanyol, que disputa a primeira divisão da Espanha. A equipe da Catalunha quer, inicialmente, saber os valores de uma possível negociação para, enfim, fazer uma proposta pelo jogador.

Robinho Jr tem contrato com o Santos até abril de 2027 e é considerado uma grande promessa da base, com potencial para assumir a condição de titular da equipe profissional em breve.

LEIA MAIS: Santos mantém Neymar com a faixa de capitão após polêmica

Nas últimas três partidas do Santos, Robinho Jr atuou, seja como titular ou entrando no decorrer do prélio. Assim, ele vem ganhando espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda e pode ser útil nesta reta final de Brasileirão, com o time brigando contra o rebaixamento.

De acordo com o “ge”, o clube ainda não foi procurado pelo Espanyol, mas sabe que precisará vender jogadores na próxima janela de transferências para equilibrar as finanças. Contudo, a ideia inicial era permanecer com Robinho Jr no elenco. A diretoria entende que ele pode se tornar uma referência em campo e para a torcida.

Atualmente, o Santos soma 33 pontos, na 17ª colocação, a primeira dentro da zona do rebaixamento. O Vitória, em 16º, tem 35. No próximo sábado (15), o Peixe faz o jogo atrasado da 13ª rodada com o Palmeiras, na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília).

