Clube espanhol faz consulta a Robinho Jr, promessa do Santos

Ganhando mais espaço com o técnico Vojvoda, jovem atacante vem despertando a atenção de equipes do futebol europeu

Robinho Jr tem contrato com o Santos até abril de 2027 e é considerado uma grande promessa da base, com potencial para assumir a condição de titular da equipe profissional em breve.

As atuações de Robinho Jr no profissional do Santos vêm rendendo elogios. Tanto que o jovem recebeu uma consulta formal do Espanyol, que disputa a primeira divisão da Espanha. A equipe da Catalunha quer, inicialmente, saber os valores de uma possível negociação para, enfim, fazer uma proposta pelo jogador.

Nas últimas três partidas do Santos, Robinho Jr atuou, seja como titular ou entrando no decorrer do prélio. Assim, ele vem ganhando espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda e pode ser útil nesta reta final de Brasileirão, com o time brigando contra o rebaixamento.

De acordo com o “ge”, o clube ainda não foi procurado pelo Espanyol, mas sabe que precisará vender jogadores na próxima janela de transferências para equilibrar as finanças. Contudo, a ideia inicial era permanecer com Robinho Jr no elenco. A diretoria entende que ele pode se tornar uma referência em campo e para a torcida.

Atualmente, o Santos soma 33 pontos, na 17ª colocação, a primeira dentro da zona do rebaixamento. O Vitória, em 16º, tem 35. No próximo sábado (15), o Peixe faz o jogo atrasado da 13ª rodada com o Palmeiras, na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília).