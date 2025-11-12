CBF irá divulgar iniciativa ambiental e promete ser 100% neutra em emissões de carbono

Entidade apresentará, nesta quarta, o CBF IMPACTA na COP30, programa para deixar o futebol mais sustentável, social e responsável / Crédito: Jogada 10

A CBF pretende lançar oficialmente, nesta quarta-feira (12), durante a COP30 em Belém, o programa “CBF IMPACTA”. Assim, a confederação promete tornar o esporte nacional mais sustentável, social e responsável, com o foco em ser 100% neutra em emissões de carbono a partir de 2026 O projeto pretende reorganizar a atuação da confederação brasileira de futebol em três frentes, chamadas “Zonas de Impacto”, e que levam em consideração o conceito de ESG. Um conceito que tem como foco minimizar seu impacto no meio ambiente, ter maior responsabilidade social e manter as melhores práticas de administração.

“Esse é um projeto grande, que está sendo trabalhado desde a primeira semana da nova gestão da CBF. Tínhamos essa real convicção de que a CBF deveria abraçar a causa. E o projeto foi ganhando ramificações”, disse Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF, ao portal “ge”. Transformação e liderança global em sustentabilidade A confederação quer usar o futebol como plataforma de transformação e assumir, nos próximos anos, protagonismo e liderança global em sustentabilidade. Assim, a presença na COP30 foi uma recomendação do presidente, Samir Xaud. A entidade quer neutralizar as suas emissões de gás carbônico (CO₂) não só em partidas das seleções, como também em cerca de 3 mil jogos das competições. Ela irá adotar medidas de mitigação e também deverá comprar os chamados “créditos de carbono”, para compensar suas emissões.