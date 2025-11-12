Cássio elogia meia do cruzeiro: “Melhor jogador do Brasil”

Goleiro do Cruzeiro exaltou momento do meia Matheus Pereira e o comparou com Renato Augusto e Arrascaeta / Crédito: Jogada 10

Depois de momentos ruins nos últimos anos, o Cruzeiro voltou a brigar no topo da elite do futebol brasileiro em 2025. E o bom momento do clube ajudou a levar jogadores para a Seleção Brasileira, como atacante Kaio Jorge e o zagueiro Fabrício Bruno. Mas um nome constantemente citado por torcedores, principalmente da Raposa, ainda não teve oportunidades com Carlo Ancelotti: Matheus Pereira. Quem também entrou no coro com os pedidos de Matheus Pereira na Seleção Brasileira foi o Cássio, companheiro do meia no Cruzeiro. O goleiro, inclusive, afirmou que o camisa 10 da Raposa é melhor jogador do futebol brasileiro no momento.

“Matheus é um cara mais tranquilo, mas, com a postura dele de jogar, para mim é o melhor jogador entre clubes do Brasil”, disse Cássio ao “GE”. Além disso, Cássio ainda colocou Matheus Pereira no mesmo patamar de dois dos principais meias do futebol brasileiro na última década: Renato Augusto e Arrascaeta. “Para mim, o Matheus está no patamar de jogadores que eu joguei, como Renato Augusto. Jogadores que foram multicampeões. Hoje, está muito difícil achar um camisa 10 típico, que acha o jogador, que dá um passe que ninguém imaginaria. Para mim, ele é um cara que está na prateleira de cima”, afirmou o goleiro do Cruzeiro. Cássio pede renovação de Matheus Pereira No Cruzeiro desde 2023, Matheus Pereira tem 120 jogos com a camisa celeste, com 18 gols e 25 assistências. Na atual temporada são seis gols e nove assistências em 46 partidas.

O meia tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2026. Matheus Pereira, aliás, já pode assinar um pré-contrato com outro clube no começo da próxima temporada. Por isso, Cássio também reforçou o pedido pela renovação do acordo com o jogador. As partes, inclusive, já iniciaram as conversas, mas só devem acertar os detalhes do novo contrato no fim de 2025. “Renova logo com ele, Pedrinho, porque é um cara que a gente não pode perder (risos). Porque não tem, é raro. É um cara do nível do Arrascaeta, multicampeão, de patamar muito alto”, finalizou Cássio.