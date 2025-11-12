Camarões x RD Congo: Onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto vale pela semifinal da repescagem africana. Quem vencer segue vivo na disputa por uma das últimas vagas na Copa

Dia de decisão para Camarões e República Democrática do Congo, pelas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, 13/11, às 16h (de Brasília), no Estádio Al-Barid, em Rabat, no Marrocos (país sede da repescagem), acontece a semifinal da repescagem do continente.

Trata-se de um jogo único, envolvendo duas das quatro seleções que ficaram com os melhores segundos lugares ao fim da Eliminatória e que estão em busca de uma vaga na repescagem intercontinental (que dará as duas últimas vagas para o Mundial). Quem vencer, avança para a final dia 16/11, para enfrentar Nigéria ou Gabão, que também joga nesta quinta-feira. O empate leva a decisão para os pênaltis.

Vale citar que Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal se classificaram diretamente para a Copa pois ficaram em primeiro lugar em seus grupos.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasilia).

Como chega Camarões

Camarões está com problemas para esta decisão contra o Congo. Afinal, o técnico Marc Brys não terá três de seus principais jogadores: Anguissa, Choupo-Moting e Namaso. O meio-campista Anguissa, um dos destaques do campeão italiano Napoli-ITA, sentiu a coxa no treino de segunda-feira e não reúne condições de jogo. Já Choupo-Moting, com entorse no joelho direito, não foi liberado pelos médicos. Namaso, com lesão na perna direita, é a outra baixa.