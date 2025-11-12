Botafogo repete início da era Davide e tem a defesa como fortaleza

Em pouco mais de 500 minutos, Glorioso leva apenas dois gols. Ao Jogada10, Barboza, o destaque da cozinha, explica a eficiência da retaguarda / Crédito: Jogada 10

O Botafogo embarcou em uma espécie de túnel do tempo recentemente. Porém, a viagem não foi tão longa. Quase um deslocamento. Afinal, o time relembrou uma característica do início da era Davide Ancelotti. A segurança defensiva dos últimos jogos resulta em números eloquentes. Nos cinco compromissos passados, ou seja, em pouco mais de 500 minutos, o Glorioso levou apenas dois gols. São três embates com a retaguarda incólume. “Clean sheet” (expressão utilizada quando o ataque adversário passa em branco), conforme destacou o goleiro Linck. Assim, Mirassol, Vasco e Vitória não conseguiram romper os portões da cidadela alvinegra. Somente o Santos, duas vezes, chegou lá. Mas, antes, o Ceará também havia falhado na missão graças ao bom comportamento da cozinha. Em julho, nas primeiras partidas de Ancelottinho, o Botafogo obteve um desempenho defensivo semelhante. Cinco partidas e apenas um gol sofrido, com três adversários consecutivos zerados (Vasco, Vitória e Sport). Só o Corinthians balançou a rede do Mais Tradicional, porque, em seguida, o Bragantino voltaria a deixar o campo sem furar a retaguarda da Estrela Solitária. Com o técnico italiano, aliás, houve uma outra trinca de compromissos sem nenhum gol sofrido (Bragantino – novamente, Fortaleza e LDU).

Curiosamente, nestes dois recortes de cinco conflitos mencionados, o Glorioso não perdeu: três vitórias e dois empates há quatro meses e dois triunfos e três igualdades agora (contudo, um gol marcado a mais). Nada mal, inclusive, para quem passou muitos jogos vendo a pelota entrando no barbante com facilidade. Antes de voltar a mostrar força atrás, em 15 confrontos, por exemplo, a equipe havia sido vazada em 13. Barboza aponta evolução coletiva do Botafogo Barboza foi figura nas duas sequências e colocou vários centroavantes do oponente no bolso. Seja ao lado de Pantaleão, Marçal ou David Ricardo, o camisa 20 do Botafogo arrancou sinceros elogios da torcida do Fogão e da exigente crônica esportiva especializada no Mais Tradicional. Ao Jogada10, o zagueiro explicou, então, a eficiência do sistema defensivo e a retomada da força desta antiga fortaleza alvinegra. “O time cresceu como um todo. Temos feito bons jogos. E o desempenho tem se refletido nos resultados. Para nós, defensores, não sofrer gols é algo muito importante. Mas esse mérito não é apenas do setor defensivo. O grupo inteiro tem se dedicado muito, tanto nos treinamentos quanto nas partidas, para que o Botafogo possa vencer os jogos e alcançar seus objetivos ao final do campeonato”, pontuou, com exclusividade, o beque argentino naturalizado uruguaio. Além do ídolo, Davide Ancelotti, como não poderia ser diferente, também observou esta mudança e lembrou que a cozinha também ajudará na trajetória do Botafogo rumo à Libertadores de 2026.

“É um momento no qual estamos na reta final da temporada. O time achou um bom equilíbrio defensivo, algo que vai ser importante para conseguirmos nossos objetivos. Precisamos também de mais confiança com a bola, como mostramos na primeira etapa contra o Vitória. É seguir trabalhando, focando nessas coisas que estamos trabalhando agora, baixando um pouco, como já falei na última coletiva, as cargas nos treinos e seguir assim porque acho que vamos por um caminho bom”, concluiu o comandante europeu. O déjà-vu de Ancelottinho 12/7 – Vasco 0 x 2 Botafogo 17/7 – Botafogo 0 x 0 Vitória

20/7 – Sport 0 x 1 Botafogo 26/7 – Botafogo 1 x 1 Corinthians 29/7 – Botafogo 2 x 0 Bragantino

Seis gols marcados e um sofrido 19/10 – Ceará 0 x 2 Botafogo 26/10 – Botafogo 2 x 2 Santos