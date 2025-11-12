Botafogo negocia renovação de Freitas e Barboza

Botafogo negocia renovação de Freitas e BarbozaReferência no elenco, dupla tem contrato com o Mais Tradicional somente até dezembro de 2026
O Botafogo já negocia a renovação de dois pilares do elenco: o zagueiro Barboza e o volante Marlon Freitas, segundo o “Canal do TF”. Ídolos da torcida, os campeões da Libertadores e do Brasileirão têm contrato até dezembro de 2026, ou seja, no meio do ano que vem já podem assinar pré-contrato com outros clubes e sair sem custos.
Ambos, aliás, já receberam sondagens de outros clubes, principalmente dos petrodólares do Oriente Médio, com ofertas salariais maiores que o futebol brasileiro. Eles, porém, optaram por permanecer no Mais Tradicional.
O Botafogo valoriza a criação de identidade que a dupla aporta para o elenco. O Glorioso, assim, oferecerá um reajuste salarial e mais tempo de contrato ao volante e ao zagueiro.
Freitas está no Botafogo desde o início de 2023, quando o Mais Tradicional o buscou no Atlético Goianiense. Em 2024, pelo perfil de liderança, o camisa 17 envergou a braçadeira de capitão e não a largou mais. Já Barboza chegou ao clube alvinegro no início de 2024, do Libertad, do Paraguai.
