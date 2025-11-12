Barcelona tem interesse na contratação de Kane para substituir Lewandowski em 2026

Dessa forma, o clube quer um novo camisa 9 quando o contrato do polonês se encerrar, ao fim da temporada 2025/26. Apesar de ter se destacado em 2024/25, perdeu espaço e teve problemas físicos recentemente.

O Barcelona já tem em mente um nome para substituir Lewandowski em 2026. De acordo com o jornal inglês “The Guardian”, o clube catalão estuda pagar a multa de 57 milhões de euros (R$ 347,7 milhões) para tirar Harry Kane do Bayern de Munique.

Afinal, na atual temporada, Lewandowski, de 37 anos, estufou a rede em apenas sete oportunidades. Ele esteve em campo em doze partidas, sendo cinco delas como titular. O Furacão inglês, por sua vez, está voando, com 23 gols em 17 partidas.

Vale lembrar que Kane chegou ao Bayern de Munique em uma transação que girou em torno de 100 milhões de euros (R$ 538 milhões na época) mais 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões na época). Antes disso, ele já se destacava com a camisa do Tottenham e da seleção inglesa.

Por fim, o inglês tem uma cláusula de rescisão de contrato de 57 milhões de euros (R$ 347,7 milhões). Apesar da alta quantia, o Barcelona pretende pagar para contratar o jogador em definitivo e ter um novo centroavante.