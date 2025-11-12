Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena MRV
Nesta quarta-feira (12), Apesar da Data Fifa, Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam, às 20h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A é válida pela 16ª rodada (em atraso) da competição. Na época, o Galo disputava os playoffs da Copa Sul-Americana. Assim, a CBF adiou o encontro.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, bem cedo, a partir de 17h30.  Christian Rafael narra, com o apoio do comentarista João Miguel Lotufo e do repórter Raphael Almeida.

