Atlético x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (12), Apesar da Data Fifa, Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam, às 20h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A é válida pela 16ª rodada (em atraso) da competição. Na época, o Galo disputava os playoffs da Copa Sul-Americana. Assim, a CBF adiou o encontro.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, bem cedo, a partir de 17h30. Christian Rafael narra, com o apoio do comentarista João Miguel Lotufo e do repórter Raphael Almeida.