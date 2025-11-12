Astro do Chelsea reage a assalto dentro de casa para proteger os filhos

Agentes locais seguem investigando o caso e pedem auxílio para localizar o grupo responsável pela invasão, no último sábado, dia 08

O atacante Raheem Sterling, do Chelsea, viveu momentos de tensão no último sábado (8), ao se tornar vítima de um assalto dentro de sua própria casa, em Berkshire, região próxima a Londres. Segundo informações locais, o jogador estava com os filhos e teria reagido quando homens encapuzados invadiram a residência por volta das 18h30 (horário local).

Sterling agiu rapidamente ao notar a invasão à residência e, de acordo com o jornal ‘The Sun’, pegou uma faca para enfrentar os ladrões, em uma tentativa de proteger os filhos. Fontes descreveram o atleta como apavorado diante da situação, mas consciente da ação em segurança das crianças.

“Raheem Sterling confrontou com uma faca a quadrilha de ladrões mascarados que invadiu sua casa. Segundo relatos, o pai corajoso conseguiu pegar a arma para proteger sua família depois que o grupo de ladrões invadiu sua casa”, publicou o jornal.

Polícia pede colaboração

Os assaltantes conseguiram fugir e, até o momento, não foram identificados. Em comunicado oficial, a Polícia de Berkshire afirmou que realiza uma apuração detalhada para esclarecer o crime.

“Os agentes estão realizando uma apuração minuciosa. Por isso, pedem a qualquer pessoa que tenha informações, ou que tenha visto alguém agindo de forma suspeita na área, que entre em contato”, dizia um trecho da nota.