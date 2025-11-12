Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar de “climão”, Lyon mira jogadores do Botafogo

Glorioso, no entanto, passa a tratar o "ex-parceiro" como qualquer outro clube. Saiba mais detalhes!
Apesar do “climão”, dos desentendimentos e das renhidas guerras de narrativas nos bastidores nos últimos meses, o Lyon (FRA) tem interesse em jogadores do Botafogo para a janela de transferências do inverno europeu, em janeiro de 2026. O Glorioso, porém, procura outros compradores, com poder aquisitivo maior, visando um lucro mais robusto. A informação é do site “ge”. O nome dos futebolistas não foi revelado.

Lyon e Botafogo eram parceiros comerciais e tinham uma relação estreita por estarem na mesma holding, a Eagle Football, empresa cujo sócio majoritário é John Textor, embora em litígio com acionistas. O Glorioso, por exemplo, cedeu alguns nomes importantes do elenco durante sua era SAF, como Perri (goleiro), Adryelson (zagueiro), Almada (meia) e Jeffinho (atacante). Os franceses emprestaram o defensor no segundo semestre de 2024. E venderam o ponta no fim do ano passado.

No momento, o Lyon, que saiu recentemente de uma grave crise financeira, tem uma limitação de apenas quatro jogadores estrangeiros no elenco. Em relação ao Botafogo, a relação piorou quando Textor foi afastado do comando do clube francês e quando o fundo Ares, que o emprestou dinheiro para comprar o Lyon, tentou removê-lo do Mais Tradicional.

Atualmente, os dois clubes cobram dívidas entre si. O Glorioso, assim, reivindica alguns empréstimos de valores elevados. Neste contexto, o Botafogo passou a tratar o Lyon como qualquer outro interessado em seus ativos. Por isso, a chance de novas trocas e negócios é bem remota.

