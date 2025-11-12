Apesar de “climão”, Lyon mira jogadores do Botafogo

Apesar do “climão”, dos desentendimentos e das renhidas guerras de narrativas nos bastidores nos últimos meses, o Lyon (FRA) tem interesse em jogadores do Botafogo para a janela de transferências do inverno europeu, em janeiro de 2026. O Glorioso, porém, procura outros compradores, com poder aquisitivo maior, visando um lucro mais robusto. A informação é do site “ge”. O nome dos futebolistas não foi revelado.

Lyon e Botafogo eram parceiros comerciais e tinham uma relação estreita por estarem na mesma holding, a Eagle Football, empresa cujo sócio majoritário é John Textor, embora em litígio com acionistas. O Glorioso, por exemplo, cedeu alguns nomes importantes do elenco durante sua era SAF, como Perri (goleiro), Adryelson (zagueiro), Almada (meia) e Jeffinho (atacante). Os franceses emprestaram o defensor no segundo semestre de 2024. E venderam o ponta no fim do ano passado.