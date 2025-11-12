Andrey Santos se vê mais maduro na Seleção: ”Criei uma casca”

Aos 21 anos, meio-campista do Chelsea vive nova fase na carreira e diz estar mais preparado para assumir protagonismo na Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

Aos 21 anos, Andrey Santos já vive uma trajetória digna de veterano. Revelado pelo Vasco, o meio-campista acumulou experiências na Inglaterra e na França antes de conquistar seu espaço no Chelsea. De volta à Seleção Brasileira, ele celebrou o amadurecimento e o aprendizado adquirido nos últimos anos. “Acho que amadureci muito, o Andrey depois de ter rodado e criado casca está mais pronto e mais maduro para poder exercer seu papel dentro de campo”, afirmou o jogador, que foi convocado três vezes por Carlo Ancelotti.

Andrey estreou pela Seleção em 2023 e, desde então, vem sendo presença constante nas listas do treinador italiano. Agora, projeta a sequência de amistosos contra Senegal e Tunísia como mais uma chance de mostrar evolução. No Chelsea, Andrey tem se destacado pela capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo, algo que ele também coloca à disposição de Ancelotti. “Sempre procuro dar o meu melhor, independentemente da posição que o Mister quiser que eu jogue. Se ele me vê um pouco mais de (camisa) 5, vou dar meu melhor. Se ele me usar mais avançado, vou fazer o meu melhor. Essa decisão cabe a ele, e eu estou sempre disposto a ajudá-lo e a ajudar a seleção brasileira também”, completou o volante. A concorrência no meio-campo da Seleção Concorrer por um espaço entre nomes de peso não intimida o jovem. Ele valoriza a convivência com jogadores experientes e a troca de aprendizados dentro do grupo.

“Claro que a concorrência é muito grande. A gente olha para o lado e vê Fabinho, Casemiro, Bruno, Paquetá… É um prazer servir ao meu país, é um prazer estar com eles. Acho que essa troca que a gente tem é muito boa, claro que sou mais chegado de um ou de outro. O respeito acima de tudo, sempre procuro saber como é e perguntar, e eles são sempre muito transparentes comigo. Me ajudam desde quando cheguei à Seleção”, analisou o jogador. Além disso, o jovem reconhece que sua passagem por diferentes clubes europeus foi essencial para ganhar maturidade e ritmo. “Acho que cheguei no Chelsea muito novo, com 18 anos de idade, e acabei rodando um pouco. Acho que isso me amadureceu muito, serviu muito para o meu aprendizado. Claro que cada jogador tem seu tempo de adaptação, o meu foi um pouco mais longo. Passei pelo Nottingham (Forest) e não joguei, passei pelo Strasbourg por duas temporadas e fui muito feliz na Ligue 1. Agora estou de volta ao Chelsea”, disse Andrey.

Andrey Santos e sua gratidão com o Vasco Mesmo vivendo na Europa, Andrey não esconde o carinho pelo Vasco, clube que o revelou. Aliás, ele comentou sobre o vínculo com o time e revelou conversas com o lateral Paulo Henrique, seu companheiro de Seleção. “Claro que quando se trata de Vasco toca no coração, fui muito feliz lá em 2022, ajudei com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Graças a Deus o Vasco está bem. Converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, o Vasco tem uma torcida gigantesca e está precisando desse título”, falou o ex-Vasco. Por fim, em meio à disputa por espaço no elenco e à preparação para a Copa do Mundo de 2026, Andrey vê na atual fase da Seleção um ambiente propício para crescimento.