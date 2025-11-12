Andrey Santos se vê mais maduro na Seleção: ”Criei uma casca”Aos 21 anos, meio-campista do Chelsea vive nova fase na carreira e diz estar mais preparado para assumir protagonismo na Seleção Brasileira
Aos 21 anos, Andrey Santos já vive uma trajetória digna de veterano. Revelado pelo Vasco, o meio-campista acumulou experiências na Inglaterra e na França antes de conquistar seu espaço no Chelsea. De volta à Seleção Brasileira, ele celebrou o amadurecimento e o aprendizado adquirido nos últimos anos.
“Acho que amadureci muito, o Andrey depois de ter rodado e criado casca está mais pronto e mais maduro para poder exercer seu papel dentro de campo”, afirmou o jogador, que foi convocado três vezes por Carlo Ancelotti.
Andrey estreou pela Seleção em 2023 e, desde então, vem sendo presença constante nas listas do treinador italiano. Agora, projeta a sequência de amistosos contra Senegal e Tunísia como mais uma chance de mostrar evolução.
No Chelsea, Andrey tem se destacado pela capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo, algo que ele também coloca à disposição de Ancelotti.
“Sempre procuro dar o meu melhor, independentemente da posição que o Mister quiser que eu jogue. Se ele me vê um pouco mais de (camisa) 5, vou dar meu melhor. Se ele me usar mais avançado, vou fazer o meu melhor. Essa decisão cabe a ele, e eu estou sempre disposto a ajudá-lo e a ajudar a seleção brasileira também”, completou o volante.
A concorrência no meio-campo da Seleção
Concorrer por um espaço entre nomes de peso não intimida o jovem. Ele valoriza a convivência com jogadores experientes e a troca de aprendizados dentro do grupo.
“Claro que a concorrência é muito grande. A gente olha para o lado e vê Fabinho, Casemiro, Bruno, Paquetá… É um prazer servir ao meu país, é um prazer estar com eles. Acho que essa troca que a gente tem é muito boa, claro que sou mais chegado de um ou de outro. O respeito acima de tudo, sempre procuro saber como é e perguntar, e eles são sempre muito transparentes comigo. Me ajudam desde quando cheguei à Seleção”, analisou o jogador.
Além disso, o jovem reconhece que sua passagem por diferentes clubes europeus foi essencial para ganhar maturidade e ritmo.
“Acho que cheguei no Chelsea muito novo, com 18 anos de idade, e acabei rodando um pouco. Acho que isso me amadureceu muito, serviu muito para o meu aprendizado. Claro que cada jogador tem seu tempo de adaptação, o meu foi um pouco mais longo. Passei pelo Nottingham (Forest) e não joguei, passei pelo Strasbourg por duas temporadas e fui muito feliz na Ligue 1. Agora estou de volta ao Chelsea”, disse Andrey.
Andrey Santos e sua gratidão com o Vasco
Mesmo vivendo na Europa, Andrey não esconde o carinho pelo Vasco, clube que o revelou. Aliás, ele comentou sobre o vínculo com o time e revelou conversas com o lateral Paulo Henrique, seu companheiro de Seleção.
“Claro que quando se trata de Vasco toca no coração, fui muito feliz lá em 2022, ajudei com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro. Graças a Deus o Vasco está bem. Converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, o Vasco tem uma torcida gigantesca e está precisando desse título”, falou o ex-Vasco.
Por fim, em meio à disputa por espaço no elenco e à preparação para a Copa do Mundo de 2026, Andrey vê na atual fase da Seleção um ambiente propício para crescimento.
“Acho que em três anos muda muita coisa, ainda mais no mundo do futebol, em que tudo pode acontecer em dias e semanas, imagine em três anos. Fui muito feliz naquela convocação, foi a minha primeira depois de um ótimo sul-americano sub-20. Graças a Deus fui chamado para representar meu país, foi uma realização de um sonho, como é hoje”, finalizou.
