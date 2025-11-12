Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti defende Xabi Alonso e rebate críticas: “Mentira que era um gestor”

Técnico do Brasil elogiou o trabalho do sucessor no Real Madrid e afirmou que seu sucesso no clube espanhol vai além do talento em gerir atletas
Os recentes tropeços do Real Madrid reacenderam críticas ao técnico Xabi Alonso. A equipe merengue empatou em 0 a 0 com o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol, além de perder por 1 a 0 para o Liverpool na Uefa Champions League. Apesar da sequência ruim, o Real Madrid segue líder isolado de LaLiga e ocupa uma das vagas para as oitavas de final da Champions. Assim, para Carlo Ancelotti, que dirigiu o clube antes de assumir a Seleção Brasileira, as críticas estão sendo exageradas.

“Um empate no Real Madrid é a antessala de uma crise. Os resultados do Real Madrid são espetaculares até agora (na temporada). O que mais se pode pedir (a Xabi Alonso)?”, questionou Ancelotti, em entrevista ao jornal espanhol AS.

O técnico italiano concedeu a entrevista enquanto prepara o Brasil para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Os jogos acontecem nos dias 15 e 18 deste mês, em Inglaterra e França, respectivamente.

Aliás, durante a conversa, Ancelotti também rebateu as críticas de que seu sucesso na Europa se deve apenas à sua habilidade em gerir grupos.

“É mentira que eu fosse apenas um gestor. No Real Madrid, vivi de tudo, e sei o que é liderar um grupo vencedor”, afirmou o treinador, que conquistou 15 títulos pelo clube, incluindo três Champions League e duas edições de LaLiga.

