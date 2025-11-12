Amanda Kimberlly detalha acidente com Helena e atualiza estado de saúde da filha de Neymar

Amanda Kimberlly detalha acidente com Helena e atualiza estado de saúde da filha de NeymarFilha do camisa 10 do Santos foi submetida a uma cirurgia de emergência após se machucar durante brincadeira com a mãe, dentro de casa
Amanda Kimberlly usou as redes sociais na última terça-feira (11) para esclarecer o acidente doméstico que deixou a filha Helena, fruto da relação com Neymar, com uma fratura exposta no dedo. Segundo o relato, o episódio ocorreu há cerca de dez dias, enquanto mãe e bebê brincavam em casa.
O acidente aconteceu em uma sexta-feira, durante um momento de lazer entre elas, mas Kimberlly esperou a alta médica da filha para falar sobre o ocorrido. Amanda também fez questão de tranquilizar os seguidores sobre o estado atual da bebê de um ano, que passa bem e está super ativa.
“Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro quando a Helena foi para o closet se ver no espelho. Aí ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio”, iniciou.
Em seguida, Amanda descreveu a agonia diante da situação. “Não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. O pior dia da minha vida”, desabafou.
Helena passa por cirurgia
Amanda correu com Helena para o hospital mais próximo e, após a primeira análise, precisou ser transferida para outra unidade. Por lá, a bebê passou por cirurgia reparadora de emergência. Kimberlly completou afirmando que, apesar do susto, a recuperação tem ocorrido de forma positiva.
“Graças a Deus, ocorreu tudo bem: o ligamento do dedo foi feito, e ele está no lugar. Está reagindo bem aos medicamentos”, contou.
Durante o tempo em que esteve no hospital, a modelo também presenciou momentos difíceis. “Encontramos outras crianças em estado grave… Presenciei um menininho de 4 anos tendo uma parada respiratória. Meu sentimento de mãe, vendo os pais desesperados pedirem para salvar aquele menino… de partir o coração”.
E completou: “Felizmente, ele está bem. Nesse momento, agradeci muito a Deus pela saúde da Tutu”.
Alerta aos pais
Amanda aproveitou o relato para alertar outras famílias sobre o perigo de acidentes domésticos. Ela destacou a força da filha diante do susto. “Mesmo vivendo todo aquele caos, ela estava ali, com saúde e toda serelepe, mesmo com o dedinho pendurado”, contou.
“Escrevo este relato para esclarecer a vocês que perguntaram o que houve. Mas também faço como um alerta: situações assim podem acontecer até com nós, adultos. Prender o dedo em algum lugar é mais comum do que parece”.
