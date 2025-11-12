Amanda Kimberlly detalha acidente com Helena e atualiza estado de saúde da filha de Neymar

Filha do camisa 10 do Santos foi submetida a uma cirurgia de emergência após se machucar durante brincadeira com a mãe, dentro de casa

Amanda Kimberlly usou as redes sociais na última terça-feira (11) para esclarecer o acidente doméstico que deixou a filha Helena, fruto da relação com Neymar , com uma fratura exposta no dedo. Segundo o relato, o episódio ocorreu há cerca de dez dias, enquanto mãe e bebê brincavam em casa.

O acidente aconteceu em uma sexta-feira, durante um momento de lazer entre elas, mas Kimberlly esperou a alta médica da filha para falar sobre o ocorrido. Amanda também fez questão de tranquilizar os seguidores sobre o estado atual da bebê de um ano, que passa bem e está super ativa.

“Estávamos brincando de nos maquiar no banheiro quando a Helena foi para o closet se ver no espelho. Aí ela empurrou uma porta que pegou vácuo com o vento e voltou com tudo, partindo o dedo dela em 90% no meio”, iniciou.

Em seguida, Amanda descreveu a agonia diante da situação. “Não sei explicar para vocês o meu desespero e o dela ao ver o dedo pendurado por um fio de pele. Eu não sei quem chorava e gritava mais aqui em casa. O pior dia da minha vida”, desabafou.

Helena passa por cirurgia

Amanda correu com Helena para o hospital mais próximo e, após a primeira análise, precisou ser transferida para outra unidade. Por lá, a bebê passou por cirurgia reparadora de emergência. Kimberlly completou afirmando que, apesar do susto, a recuperação tem ocorrido de forma positiva.