“Sabadou”! Vini Jr. deve ser convidado para edição especial do programa de Virginia no SBT

Jogador do Real Madrid teria se colocado à disposição da amada, que agora planeja uma estratégia para tê-lo na programação especial

A apresentadora Virginia Fonseca planeja gravar uma edição especial do “Sabadou com Virginia”, seu programa no SBT, com Vini Jr. como convidado. De romance assumido, a criadora de conteúdo espera contar com a presença do namorado na atração assim que o calendário do Real Madrid der uma brecha. A ideia é aproveitar a próxima vinda do astro ao Brasil.

O programa tem alcançado bons números e se firmado cada vez mais na grade do SBT, que também tem buscado se firmar no núcleo esportivo. A emissora, por exemplo, adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 — que provavelmente terá Vini Jr. — e fechou com Galvão Bueno para narração de jogos da Seleção.

Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o atleta já havia se colocado à disposição para participar da atração da amada. Ela, então, abraçou a proposta e espera a brecha no calendário do casal para por a gravação em prática.

Namoro com Vini Jr.

O casal assumiu o relacionamento no fim de outubro, embora o envolvimento exista desde julho. Desde então, os pombinhos têm aparecido com frequência e interagido nas redes sociais, onde somam mais de 100 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Para se ter uma ideia do impacto, a foto usada para oficializar o namoro, publicada no dia 28 de outubro, rapidamente se tornou a segunda mais curtida do Instagram no ano. O post soma mais de 13 milhões de curtidas e, no Brasil, só perde para o registro do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump.