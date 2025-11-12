“Sabadou”! Vini Jr. deve ser convidado para edição especial do programa de Virginia no SBT

“Sabadou”! Vini Jr. deve ser convidado para edição especial do programa de Virginia no SBTJogador do Real Madrid teria se colocado à disposição da amada, que agora planeja uma estratégia para tê-lo na programação especial
A apresentadora Virginia Fonseca planeja gravar uma edição especial do “Sabadou com Virginia”, seu programa no SBT, com Vini Jr. como convidado. De romance assumido, a criadora de conteúdo espera contar com a presença do namorado na atração assim que o calendário do Real Madrid der uma brecha. A ideia é aproveitar a próxima vinda do astro ao Brasil.
O programa tem alcançado bons números e se firmado cada vez mais na grade do SBT, que também tem buscado se firmar no núcleo esportivo. A emissora, por exemplo, adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 — que provavelmente terá Vini Jr. — e fechou com Galvão Bueno para narração de jogos da Seleção.
Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o atleta já havia se colocado à disposição para participar da atração da amada. Ela, então, abraçou a proposta e espera a brecha no calendário do casal para por a gravação em prática.
Namoro com Vini Jr.
O casal assumiu o relacionamento no fim de outubro, embora o envolvimento exista desde julho. Desde então, os pombinhos têm aparecido com frequência e interagido nas redes sociais, onde somam mais de 100 milhões de seguidores apenas no Instagram.
Para se ter uma ideia do impacto, a foto usada para oficializar o namoro, publicada no dia 28 de outubro, rapidamente se tornou a segunda mais curtida do Instagram no ano. O post soma mais de 13 milhões de curtidas e, no Brasil, só perde para o registro do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump.
Virginia entende que se divide entre a boa fase pessoal e um momento de consolidação profissional. Na contramão do caso de Vinicius no Real Madrid, a apresentadora renovou seu vínculo com o SBT até o fim de 2026, após ajuste no contrato.
Entre as estreias do ano — como o jornalístico Tá na Hora, que deixou a grade, e o SBT Brasil com César Filho —, o Sabadou foi o programa com melhor desempenho nacional. Desde que estreou na emissora, a atração alcançou 44 milhões de telespectadores, o dobro da média habitual do canal, segundo o Kantar Ibope.
Rumores sobre o relacionamento
Nos últimos dias, Virginia provocou repercussão ao publicar uma mensagem enigmática em suas redes sociais. Isso porque a apresentadora se autodenominava “mãe solteira” no post em questão. O registro permaneceu no ar por poucos minutos, mas tempo suficiente para gerar especulações sobre uma possível separação.
Com a repercussão, a assessoria da apresentadora se pronunciou à revista Quem e negou qualquer término, confirmando que o namoro com Vinicius Jr. segue firme.
